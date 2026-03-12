El cabritu, un imprescindible en Laviana

El concejo de Laviana se prepara para vivir una de las citas más señaladas de su calendario festivo: la celebración de las Jornadas Gastronómicas del Cabritu, que empiezan mañana y tendrán lugar durante este fin de semana en varios establecimientos hosteleros del municipio. Esta propuesta culinaria permitirá a vecinos y visitantes degustar el menú tradicional, compuesto por sopa de curruscos, cabritu con patatinos, ensalada y bartolo, acompañado de vino o agua, pan y café, por un precio único de 35 euros por comensal.

En la iniciativa participan numerosos restaurantes y locales de hostelería del concejo: Asador Los Panchos (678 777 668)

Bar El Mercau (627 415 341)

La Tasca de Anina (984 514 799)

El Pintu (984 045 505)

El Hórreo de Carrio (984 097 670)

Sidrería Nalón (985 600 060 / 690 324 636)

Hotel Restaurante Canzana (985 601 388 / 636 144 141)

Hotel Restaurante La Casona D’Entralgo (985 601 206)

Hotel Restaurante La Pacha (985 602 191)

Mesón La Mina (985 600 032 / 711 755 110)

Mesón de Muñera (985 614 391)

Restaurante Alberto (985 600 358)

Restaurante L’Albancia (985 601 917)

Restaurante La Pomarada (985 614 049)

Puente La Chalana (984 007 487)

La Antoxana (984 830 443 / 684 650 072)

La Campurra (985 611 276)

Vientu del Norte (656 536 118) Dada la elevada demanda que suele registrar esta cita gastronómica, se recomienda realizar reserva con antelación.

Tekila / .

Las jornadas culinarias estarán acompañadas de un variado programa de actividades culturales y festivas. El viernes arrancará con una representación teatral a cargo de la Compañía del Alba, que pondrá en escena la obra Perendi a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura de Pola de Laviana. La jornada concluirá con la primera verbena de las fiestas, protagonizada por el grupo Tekila a partir de las 23.30 horas en La Avenida.

El sábado comenzará a las 9.30 horas con la “Ruta del Patrimonio Industrial”. A mediodía, la Banda de Música de Laviana animará las calles con un pasacalles. Ya por la noche, la música volverá a ser protagonista con una nueva verbena, en esta ocasión a cargo de Waykas, también organizada por la comisión de festejos La Pontona.

Waykas / .

El domingo, la Charanga Los Pelagatos ofrecerá un pasacalles a partir de las 12.30 horas, iniciativa impulsada por AULAV. Por la tarde, a las 17.30 horas, la Casa de Cultura de Pola de Laviana acogerá el Festival de Tonada. Las entradas para este evento podrán adquirirse en el CIDAN.

Durante todo el fin de semana se celebrará la Feria del Stock, que abrirá sus puertas en horario de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Esta actividad comercial completa un programa pensado para dinamizar el concejo y atraer a numerosos visitantes durante estos días.