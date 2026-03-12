Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CCOO reclama que el lavadero del Batán sea "instalación estratégica nacional” ante el nuevo papel de Hunosa en la minería de materiales críticos

El sindicato propone que el complejo mierense se convierta en un centro de innovación en economía circular

El lavadero del Batán

El lavadero del Batán / Irma Collín

David Orihuela

David Orihuela

Mieres del Camino

El reciente anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el Programa Nacional de Exploración Minera 2026-2030 ha situado a Hunosa en el epicentro de la nueva estrategia industrial de España. El documento ministerial no solo reconoce a la empresa pública como un referente técnico con más de 50 años de experiencia, sino que la incorpora como una entidad fundamental para ejecutar el plan, reservándole un papel operativo en la identificación y valoración de recursos mineros. Esta redefinición del rol de la compañía, que contará con el apoyo de su filial Sadim para labores de consultoría y estudios geológicos, coloca a Asturias en una posible posición de ventaja competitiva dentro del mapa nacional de minerales estratégicos. Sin embargo, desde el sindicato CCOO de Hunosa consideran que este avance debe cristalizar en proyectos concretos y han vuelto a exigir que Batán Recovery, el lavadero de mineral de Mieres, sea declarado oficialmente como una instalación estratégica nacional.

La organización sindical sostiene que el interés del Gobierno por analizar el potencial de las más de 1.000 balsas y escombreras existentes en el país refuerza de manera directa la necesidad de contar con centros de referencia como el antiguo Lavadero de Batán, en Mieres. Según CCOO, esta infraestructura" es única en España por su capacidad para realizar pruebas de clasificación, lavado y separación de materiales a escala industrial, procesos que resultan imprescindibles para transformar los residuos mineros en materias primas reales para la fabricación de baterías o paneles fotovoltaicos".

Por ello, el sindicato ya ha trasladado una propuesta formal tanto a Hunosa como a la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, accionista único de la empresa pública) y al propio Ministerio "para que el Batán se consolide como el eje del reprocesado de residuos mineros dentro del Plan de Acción para la Gestión Sostenible de Materias Primas Minerales 2025-2029".

El proyecto defendido por CCOO no se limita a la operativa industrial, sino que plantea convertir el Batán en la sede de un Polo Nacional de Innovación en Economía Circular en colaboración directa con la Universidad de Oviedo y diversos centros tecnológicos. Esta apuesta "permitiría aprovechar la ubicación estratégica de la planta, situada junto al Campus de Mieres, y la experiencia de su plantilla para situar a Asturias a la vanguardia de una nueva cadena de valor vinculada a la soberanía industrial europea".

El sindicato subraya que la publicación del nuevo programa estatal "es el momento idóneo para que tanto el Gobierno de España como el del Principado respalden esta propuesta", entendiendo que "el reconocimiento de Batán es una decisión política clave para garantizar la creación de empleo y asegurar un futuro sostenible para los territorios mineros".

