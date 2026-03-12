David Santos, coordinador de la ONG Expoacción en el Caudal, premio Mierense del Año: "Recibir el galardón es un subidón muy grande, nos da impulso para seguir trabajando"

David Santos lleva un par de días “de subidón”. Este encofrador, “de Mieres de toda la vida” puso en marcha hace una década la delegación de la ONG Expoacción en su villa natal. Desde entonces es imposible calcular la cantidad de familias a las que han ayudado, actualmente son alrededor de 30, pero ahora han recibido un reconocimiento que de verdad no esperaban: han sido nombrados “Mierense del año”, un galardón que reconoce a aquellas personas, organismos o entidades que se hayan distinguido en la realización de acciones u obras de forma desinteresada en beneficio del concejo de Mieres y sus habitantes. Expoacción recibe el premio junto al colegio público de Rioturbio, por su proyecto de lectura “Turbioteca”. En la tienda de Expoacción, en la calle Alfonso Camín de la capital del Caudal, Santos y los voluntarios siguen con su trabajo.

David Santos, coordinador de Expoacción en Mieres, en la tienda de la ONG / D. O.

-¿Cómo llega usted a Expoacción y cómo llega la organización a Mieres?

-Siempre he estado involucrado en proyectos para intentar ayudar un poco a la gente de Mieres. Estuve en la AMPA del colegio Lastra y estuve diez años echando una mano en la directiva del Caudal Deportivo. Tenía contactos en Expoacción en Gijón y pensé que en Mieres, de aquella, no había nada parecido y las personas que necesitaban ayuda tenían que ir a Gijón. De ahí surgió la idea de ponerlo en marcha.

-¿Qué ayuda les ofrecen?

-Un poco de todo. Alimentación, ropa, calzado, cursos de formación y talleres. También organizamos charlas formativas y eventos o campañas como recogidas de juguetes en Navidad. Actividades que sirven para echar una mano a las familias.

-¿Quién organiza todo eso?

-Somos 15 voluntarios que trabajamos de forma totalmente desinteresada, y cada uno hace lo que puede, porque cada uno tiene el tiempo que tiene. Todos nos esforzamos para impulsar las campañas, los talleres...

-¿Ha cambiado mucho el perfil de las familias a las que ayudan en estos diez años?

-Desde la entrada en vigor del ingreso mínimo vital parece que la gente se apaña mejor, que tiran de ello. Antes, cuando solo había el salario social nos pedían más ayuda. Se ha notado un cambio, sí.

-Y sus proyectos, ¿han ido creciendo?

-Nos hemos ido adaptando a las circunstancias y ya no solo ayudamos a gente de Mieres, sino que hemos llegado a ofrecer incluso ayuda nacional e internacional. Echamos una mano cuando ocurrió todo lo del volcán de La Palma y cuando empezó la guerra de Ucrania, con la invasión del país, trajimos a 227 niños. Ahora, cada verano nos vienen entre 80 o 90 niños de Ucrania a pasar las vacaciones, se les da un respiro de la situación tan complicada que tienen en su país.

-¿De qué se siente más satisfecho?

-De todo, pero a mí de verdad lo que más me llena es la campaña de recogida de juguetes durante las Navidades. Estos últimos Reyes más de 100 niños se marcharon para casa, cada uno con un paquete de cinco juguetes de todo tipo. Se les ve la ilusión a ellos, y a mí también es lo que más ilusión me hace.

-¿De dónde sacan tanto material?

-Colabora con nosotros muchísima gente, estamos orgullosos de ello. Lo hacen vecinos de Mieres a título personal, con donaciones, pero también lo hacen colegios, muchos negocios y empresas, otras asociaciones, también clubes deportivos...

-¿Qué supone ser elegido por el jurado Mierense del Año?

-Es un auténtico subidón, así de claro. Siendo de Mieres es un subidón muy grande, una inyección de moral para todo el trabajo que se hace. Ya estoy nervioso esperando que llegue la gala de entrega de premios del 26 de abril.

-¿Cree que el reconocimiento repercutirá en la asociación?

-Desde luego. Para nosotros es un gran impulso para seguir trabajando. Además, igual sirve para que tengamos más voluntarios, gente que se acerque para ver cómo trabajamos, aunque hay que comprender que eso es más complicado, porque hay que tener algo de tiempo para ello.