Los dos "erasmus" asturianos atropellados en Sicilia por una conductora ebria se recuperan de sus heridas: "Ha sido milagroso, el coche quedó destrozado"

"Ha sido milagroso; por lo que nos cuentan desde allí podría haber sido mucho peor". La comunidad educativa del centro integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan) aún sigue con el susto en el cuerpo tras el atropello sufrido por dos de sus estudiantes, vecinos de Oviedo y que están en Italia en el marco del programa Erasmus. Ambos jóvenes, que rondan la veintena, fueron hospitalizados el pasado sábado, tras ser arrollados, cuando caminaban por la acera, por una conductora ebria, en la localidad siciliana de Agrigento.

La chica ya ha recibido el alta hospitalaria, aunque está inmovilizada debido a la fractura de pelvis sufrida. Se están tramitando su regreso en avión desde Sicilia. El hombre tiene varias costillas rotas y una conmoción cerebral. Está en observación, aunque su evolución es favorable y se espera que pueda recibir el alta en los próximos días. Los medios locales se han hecho eco del accidente, protagonizado al parecer por una conductora ebria, que ha quedado en libertad con cargos.

La comunidad educativa del centro langreano ha recibido en los últimos días numerosas muestras de afecto de personas interesándose por el estado de los jóvenes. "Están bien, pese a las lesiones que han sufrido, con el susto metido en el cuerpo todavía. Por lo que nos cuentan desde allí, ellos casi ni se enteraron porque al parecer el coche se subió a la acera y los arrolló por la espalda, cuando iban caminando. Él no recuerda nada y ella tienen recuerdos parciales".

"El coche golpeó contra un muro y quedó destrozado. Y, tal y como fue el golpe, podrían haber muerto los dos. O que los hubiera dejado mucho peor. Dentro de lo malo, tuvieron suerte. Ha sido milagroso", añadieron.

De Erasmus

Los dos jóvenes llevan apenas tres semanas en Sicilia, dentro del programa de intercambio de estudiantes Erasmus, haciendo prácticas. El Erasmus en FP coincide con las formaciones de empresa. Ambos cursan el ciclo de grado superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculos y están alojados en la ciudad de Agrigento, donde realizan sus prácticas.

Según los medios locales, el accidente tuvo lugar en la Vía Ferdinando Magellano, el barrio costero de San Leone, al sur de Agrigento. Las mismas fuentes señalaron que la conductora se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tiene treinta años y fue puesta en libertad con cargos. Los jóvenes ovetenses fueron trasladados a urgencias del Hospital San Giovanni di Dio.