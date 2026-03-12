Falta de financiación "para ofrecer todos los servicios", burocracia excesiva y competencias impropias, problemas comunes para los ayuntamientos de las Cuencas

La financiación, la acumulación de competencias “impropias” y la burocracia para sacar adelante proyectos pero también en el día a día, son las grandes preocupaciones de los alcaldes las Cuencas que este jueves participaron en el III Foro de alcaldes y alcaldesas de Asturias organizado por LA NUEVA ESPAÑA, enmarcado en el Foro Municipalismo de Prensa Ibérica, celebrado este año en el Centro Niemeyer de Avilés.

A la cita, que contó con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, Veolia, Cogersa y Aqualia, acudieron ocho alcaldes de las comarcas mineras, que hablaron claro sobre los problemas que sufren los Ayuntamientos.

“El mayor problema al que nos enfrentamos los ayuntamientos es muy fácil de resumir, la falta de financiación y la asunción de recursos impropios”, afirmó el alcalde de Langreo, Roberto Marcos García (IU), que se mostró sorprendido “porque al parecer hay algunos recursos que son más impropios que otros”. En este punto citó la red de escuelas de 0 a 3 años. Langreo tiene cinco “escuelinas” en su red municipal “y no sabemos ni cómo ni cuando las va a asumir el Principado”, como ocurre en otros municipios asturianos. “Estamos muy preocupados porque no acaban de concretarnos”, aseguró el regidor langreano”, que en el mismo campo, el de las competencias, afirmó que no está “nada feliz” por tener que asumir el realizar las valoraciones de dependencia, como se ha planteado desde el gobierno regional, “porque para nosotros significa un gasto impresionante”. Tener que hacer las valoraciones de las personas dependientes implicaría, entiende García, “un gran coste humano de trabajadores pero también el coste económico de su preparación y formación”. “Nos vemos totalmente incapacitados para hacerlo”, zanjó. “No podemos seguro asumiendo cuestiones que no son propias de los municipios porque si a eso añadimos la falta de financiación para los recursos ordinarios y la vida diaria del municipio, nos vemos abocados a estar constantemente en números rojos”.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU) señala dos conceptos claves en los problemas del día a día en los ayuntamientos: "Burocracia y financiación". "En este foro estamos hablando de competencias que los Ayuntamientos vamos asumiendo, y otras propias, pero que son nuevas", señaló Álvarez, que puso como ejemplo la "Ley de Bienestar Animal. Está bien, pero tiene que venir con dinero para poder ejecutarla. Si no, es muy difícil llevar a cabo los proyectos y prestar los servicios que queremos ofrecer". Sobre burocracia, además, algo sabe el regidor mierense. "Los procedimientos hacen que todo se alargue, que todo sea muy lento. Es imprescindible que de verdad, ya se tome en serio este problema". El ejemplo, el Plan General de Ordenación de Mieres, por fin en su recta final, pero "llevan varios gobiernos, del PSOE, de IU, más de veinte años. Todo debe ser más rápido. El Plan General es una herramienta necesaria para hacer cosas, ser ágil, vivienda, asentar industria... es imprescindible reducir la burocracia”.

San Martín del Rey Aurelio

El alcalde de San Martín del Rey Aurelio, el socialista José Ramón Martín Ardines, coincidió en señalar la excesiva burocracia como “uno de los grandes problemas que los ayuntamientos llevamos denunciando en los últimos años”. “Es demasiado tiempo y esfuerzo el que se realiza en trámites de todo tipo”. Respecto a esas competencias que llegan desde otras administraciones, “las seguimos asumiendo pese a que municipios de San Martín han perdido población en las últimas décadas”. Aun así, “mantenemos los servicios públicos como si siguiéramos teniendo 20.000 habitantes -San Martín no llega a los 16.000 habitantes”, apuntó Ardines. “A la burocracia y a esos servicios tenemos que añadir los pocos trabajadores que tenemos en el Ayuntamiento, que tienen que cubrir esos servicios y dedicar esfuerzo y tiempo a sacar los trámites adelante”.

Lena

La regidora lenense, Gema Álvarez (IU), incidió también en la cuestión del personal municipal, imprescindible para el funcionamiento diario de un Ayuntamiento. En consistorios medianos y pequeños los cambios son "continuos", concretamente en año y medio "tres tesoreros", además de dos interventores y dos secretarias. "Hay un montón de proyectos en la recámara porque no se pueden sacar adelante", además, hubo problemas con el pago a proveedores no porque no hubiera el dinero, sino por estos cambios, "por no tener tesorero, o interventor. Y no había solución". La regidora también incidió en la colaboración entre administraciones. El ejemplo, la cuestión del AVE en Asturias. "Deben tenernos en cuenta para las decisiones importantes. El ejemplo es que somos la puerta de Asturias, la única estación de tren a la que llega la alta velocidad, las paradas del AVE. Deben tenernos en cuenta con las decisiones que se toman”.

Morcín

Mino García (IU), alcalde de Morcín, recalcaba que "nos lastra muchísimo la burocracia". "Los planes generales, o las modificaciones parciales. A veces no te atreves ni a afrontarlo, puedes estar una década sin soluciones", apuntó el regidor morciniego, que añadió que "asumimos competencias impropias. Pero son servicios que demanda la sociedad, y no podemos decir que no tenemos recursos". "Es al Ayuntamiento es donde viene la gente. Hablamos de educación, servicios sociales... las familias verdaderamente necesitan estos servicios. Y si queremos revertir la pérdida de población, hay que prestar buenos servicios". García, eso sí, reconoció que en los últimos años "se ha mejorado algo en financiación. Pero llegan nuevas competencias, y el equilibrio no acaba de ponerse a cero".

Riosa

Desde Riosa, su alcalde, Roberto García (PSOE), tiene claro que "somos el primer eslabón de la administración, y donde la gente reclama". "Tratamos de mejorar la vida de los vecinos, ofreciendo los mejores servicios posibles", pero a veces hay que tratar "con la burocracia, los cambios de personal..." Algo que saben bien en Riosa, "en cosa de tres meses vamos teniendo tres secretarios. Esto supone dificultades, que aterricen en el puesto, conozcan el lugar, sus proyectos... ahora mismo, estamos en un momento difícil en ese sentido, porque el secretario es el fedatario de todo lo que se hace en el Ayuntamiento".

Caso

En el Alto Nalón, en el Parque Natural de Redes, el alcalde de Caso, Miguel Ángel Fernández (PSOE), insistió en los problemas de financiación, que son “la historia de no dormir permanentemente”. También aludió a la transferencia de competencias, que va a llegar un día en que los ayuntamientos ya no tengamos tope”. “En los municipios pequeños, con muy poco personal, tenemos que hacernos cargosee muchos servicios que no son competencia nuestra, que debería hacerlo la administración regional, que temen personal, administrativos, técnicos”.

Sobrescobio

También en pleno Parque Natural de Redes, el alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez (PSOE), coincidió en que el mayor problema de los ayuntamientos “es la burocracia”, que en su opinión “crucifica a los municipios ayuntamientos pequeños”. Al papeleo para cualquier cosa, añadió Martínez como principales retos de los municipios, en especial los rurales como el suyo, “el envejecimiento y la despoblación”, algo “por lo que tenemos que seguir trabajando y luchando”. “Los ayuntamientos grandes tienen técnicos y gente que puede sacar bascosas adelante pero nosotros somos pequeños y nos resulta imposible, nos están crujiendo”, aseguró Martínez que reclamo también “una financiación que nos permite ofrecer servicios para que la gente se sienta a gusto y se quede a vivir en el municipio”.