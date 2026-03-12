Falta de seguridad y control, cierres sin explicación, problemas con los cañones y pérdidas millonarias de los concesionarios: el PP denuncia un "caos" en Pajares

El diputado regional del Partido Popular, Pedro de Rueda, advirtió este jueves de que la “gestión desastrosa, caótica” del Gobierno regional en la estación invernal de Pajares supone “jugar con la seguridad de los usuarios”, tal y como denunció recientemente el propio director de la instalación deportivo. El dirigente popular reclamó que “alguien en el Ejecutivo de Barbón asuma responsabilidades por esta situación”. En este contexto, reprocha al Principado que la estación lenense acumule más días de cierre por viento que las otras cinco estaciones de la Cordillera juntas. Como consecuencia, denuncia que los concesionarios de la estación han dejado de ingresar más de medio millón de euros por los cierres.

Pedro de Rueda señaló que “todos los problemas de Pajares vienen de lejos”, de unos cuantos años atrás. “Y no se ha hecho nada, y una estación que no tiene programación de verano, al menos se debería aprovechar para reparar la maquinaria, para revisar y para solucionar los problemas; pero no ha sido así, y solo ha habido la inacción, la inoperancia y la ineficacia habituales del Gobierno de Barbón”.

El parlamentario popular indicó que en más de “un tercio de los días de lo que va de temporada la estación ha permanecido cerrada, más del 30 por ciento, se ha abierto media estación o menos y el 20 por ciento se abrió con retraso, lo que indica una mala planificación y una mala gestión”.

Mucha nieve y muchos cierres

Pedro de Rueda señaló que “ni un solo día se ha abierto el 100 por cien de las pistas de la estación, en la mejor temporada de nieve en muchos años, y ha estado cerrada por el viento más días que todas las estaciones de la Cordillera Cantábrica juntas”, es decir, “Fuentes de Invierno, Leitariegos, Manzaneda, San Isidro y Alto Campón juntas”. “Y no es porque solo sople el viento en Pajares”. Como consecuencia, “la media de usuarios ha sido la más baja de los últimos ocho años a pesar de tener un año fabuloso de nieves, y continúa bajando”.

El parlamentario popular explicó que Valgrande-Pajares “nos cuesta a todos los asturianos 5,2 millones de euros, por encima del 20 por ciento del presupuesto de la Dirección General de Deportes”. “Sería totalmente aceptable si ésta estuviese funcionando para la creación de riqueza y empleo de todo el valle, para el ocio de los asturianos y de los que nos visitan, pero no es así”.

De Rueda citó varios ejemplos: “Las empresas de Pajares han dejado de ingresar 565.000 euros por los cierres, problemas continuos con el sistema de nieve artificial y algo que nos preocupa mucho más, como es que el director de Pajares, profesional perfectamente cualificado, acude a Fiscalía y denuncia el peligro de la estación, lo que es tremendo, y la incapacidad del jefe de explotación”. "Estamos esperando una respuesta del Principado, que debe o desmienta al director o asumir sus responsabilidades políticas”, subrayó.

De Rueda destacó que aún hay más. “Hay una denuncia por incidencias graves que se hace, el pasado mes de diciembre, a la Inspección de Servicios del Principado, en la que se habla de tres puntos: condiciones técnicas de las instalaciones deportivas, con eventual incidencia tanto en la seguridad de los usuarios como en la generación de riesgos laborales, y se habla de una posible situación de acoso laboral y eventuales irregularidades en el mantenimiento de los cañones de energía artificial”.

Los anemómetros

El diputado del PP se refirió también a una polémica relacionada con los anemómetros, que miden la seguridad operativa de los remontes, la estabilidad del cable y la gestión de la nieve producida. “Se trata de un elemento básico para la seguridad de los que utilizan la estación y los trabajadores de la misma”. “En Pajares hay tres anemómetros, y durante gran parte de la temporada no ha funcionado ninguno, y ahora se ha reparado solo uno”, denunció.

Ante esta situación, De Rueda señaló que el director de Pajares envió el pasado martes, 10 de marzo, un escrito a la Dirección General de Deportes en el que afirma que ya se están reparando los anemómetros antes de contratar el servicio, “lo que es saltarse todos los procedimientos legalmente reglados y es totalmente contrario al derecho”. “Si esto es verdad, alguien tendrá que dimitir, y si no es verdad lo tendrá que demostrar”.

“Esto es una foto fija de cómo funciona el Gobierno de Adrián Barbón que, por cierto, se reunió con el director de la estación para buscar soluciones y, evidentemente, no solucionó nada; solo sabemos que desde su mediación el conflicto se ha enquistado y ha ido a peor”, resaltó De Rueda.