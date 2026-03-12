El gobierno local de IU habla de “pacto de la mentira” entre PSOE y PP por el distrito de calor de Mieres

El gobierno local de Mieres acusó este jueves a PSOE y al PP de impulsar una “polémica falsa” sobre el proyecto del distrito de calor del concejo y denunció lo que calificó como una “pinza de la mentira” entre ambas formaciones para cuestionar la instalación de la caldera de biomasa vinculada a la iniciativa.

El portavoz del gobierno municipal, Francisco García, aseguró que los dos principales partidos de la oposición han alcanzado un acuerdo para generar una controversia que, a su juicio, “no se sostiene”. “PSOE y PP se han puesto de acuerdo para impulsar una polémica falsa en torno al proyecto de distrito de calor. Es un pacto de perdedores, de dos partidos que no tienen nada positivo que ofrecer para el concejo”, ironizó el representante del ejecutivo local.

Proyecto garantizado

El gobierno municipal defiende que el funcionamiento del distrito de calor está garantizado y subrayan que el nuevo plan general de ordenación urbana, actualmente en la fase final de tramitación, contempla los usos necesarios para que Hunosa pueda poner en marcha en El Batán la caldera de biomasa prevista en el proyecto. Según García, las críticas vertidas por la oposición carecen de fundamento, algo que —señaló— queda reflejado en que ninguno de los dos partidos ha registrado iniciativas para abordar el supuesto problema. “La polémica no se tiene en pie”, afirmó.

Las declaraciones del gobierno de Mieres responden a las críticas realizadas por el PP y el PSOE local, que esta semana alertaron de que la revisión del planeamiento urbanístico podría frenar inversiones ligadas al desarrollo del distrito de calor. Los socialistas señalaron que la tramitación del nuevo PGO habría bloqueado la instalación de un complejo de tratamiento de biomasa en la vega de Sueros al calificar como zona verde la parcela donde Hunosa pretendía ubicar el equipamiento.

Según explicó el grupo socialista, el proyecto incluía dos astilladoras y áreas de carga y descarga vinculadas al suministro de biomasa para la red de calor. La inversión prevista rondaba los cinco millones de euros y se estimaba la creación de unos veinte puestos de trabajo. El PSOE considera “especialmente llamativo” que el Ayuntamiento adoptara esa decisión urbanística pese a que el alcalde, según sostienen, tenía conocimiento previo de la iniciativa por parte de la empresa pública.

Batán Recovery

Frente a estas críticas, el ejecutivo municipal lamentó que PSOE y PP centren su discurso en esta cuestión y no en otros proyectos industriales que, según recordó, acumulan retrasos significativos. En ese sentido, García aludió al plan Batán Recovery, presentado hace más de tres años como una de las principales iniciativas de futuro para el lavadero del Batán y del que, señaló, "apenas se han producido avances".

El portavoz también reprochó a ambas formaciones que no hayan planteado propuestas para impulsar nuevas inversiones en el polígono de Reicastro, "donde existen miles de metros cuadrados de suelo industrial disponibles". A su juicio, la actitud de los grupos de la oposición responde más a una estrategia política que a un interés real por el desarrollo del concejo.

“El papelón que está haciendo el PSOE haciendo los coros al PP es evidente”, concluyó García, quien emplazó a ambos partidos a “cambiar de estrategia” y trabajar para atraer proyectos e inversiones que contribuyan al futuro económico de Mieres.