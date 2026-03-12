Heridos dos "erasmus" ovetenses del centro de FP de Imagen de Langreo tras ser atropellados en Sicilia por una conductora ebria
La chica, que sufre una fractura de pelvis, ya ha recibido el alta, mientras que el varón, con varias costillas rotas y una conmoción cerebral, sigue hospitalizado
Dos estudiantes asturianos -alumnos del centro integrado de FP de Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (Cislan)- se recuperan de las heridas sufridas el pasado sábado, tras ser atropellados por una conductora en la localidad siciliana de Agrigento. Los alumnos, un hombre y una mujer que rondan la veintena y están en Italia en el marco del programa Erasmus, son vecinos de Oviedo. Según ha podido saber este diario, la chica ya ha recibido el alta hospitalaria, aunque está inmovilizada debido a la lesión de pelvis sufrida, mientras que el varón sigue hospitalizado.
Los medios locales se han hecho eco del accidente, protagonizado al parecer por una conductora ebria, que ha quedado en libertad con cargos. La mujer sufre una fractura en la pelvis y el hombre tiene varias costillas rotas y una conmoción cerebral.
Erasmus
Los dos jóvenes llevan apenas tres semanas en Sicilia, dentro del programa de intercambio de estudiantes Erasmus. El Erasmus en FP coincide con las formaciones de empresa. Ambos fueron hospitalizados tras el accidente, aunque la mujer ya ha recibido el alta hospitalaria y está pendiente de poder regresar a España, si bien está inmovilizada. El varón permanece ingresado en el hospital, donde se recupera de sus heridas. A falta de conocer su evolución, su vida no corre peligro.
