Llega hasta el mar la búsqueda de la vecina de San Martín que se cayó al río: el sexto día de rastreo se cierra sin éxito

Séptimo día de intensa búsqueda, sin éxito, de la vecina de San Martín del Rey Aurelio que se cayó al río Silvestre el viernes por la tarde. El rastreo ha llegado por primera vez hasta el mar Cantábrico, al haberse revisado la playa de Los Quebrantos, junto a la desembocadura del Nalón.

Guardia Civil y bomberos desactivaron a las 19.00 horas de este jueves, por falta de luz, el séptimo día de búsqueda de María Teresa Pérez, de 56 años. Los trabajos en la jornada se habían reactivado a las 09:15 horas de este jueves. En el operativo participaron desde la mañana tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Langreo, 2 miembros del GREIM, 3 integrantes de la Policía Local, 6 bomberos, un piloto dron del 112, 4 miembros de la Cruz Roja y 5 voluntarios de Protección Civil. También trabajaron los medios aéreos tanto de Guardia Civil como del 112, que se coordinaron durante el día.

A lo largo de la jornada, además, se sumaron al dispositivo cuatro patrullas más de Seguridad Ciudadana, pertenecientes a las compañías de Langreo, Avilés, Oviedo y Pravia. El helicóptero de la Guardia Civil, con miembros del GREIM de Mieres a bordo, revisaron hasta la playa de Los Quebrantos, y desde ahí, subiendo por la desembocadura del Nalón, hasta la vega de Anzo, en Grado.

La cobertura

Con la llegada a la desembocadura del Nalón, los equipos de rescate han rastreado ya más de 100 kilómetros de cauces fluviales, desde el lugar donde se produjo el accidente, en La Güerta (San Martín del Rey Aurelio), hasta Los Quebrantos.

A lo largo de todos estos días, los buzos revisaron intensamente los aproximadamente cuatro kilómetros del río Silvestre comprendidos entre el punto donde la mujer cayó al agua y su desembocadura en el Nalón, en Carrocera. En esa zona se localizaron varias prendas que llevaba María Teresa en el momento del accidente, entre ellas las zapatillas, una bata y la parte superior de un chándal.

Tras agotar esa zona, la búsqueda se ha ampliado progresivamente río abajo, con especial atención a presas y obstáculos naturales que dividen los tramos de rastreo. Primero se extendió hasta la presa de Soto de Ribera, después al embalse de Priañes, luego hasta Vega de Anzo y ahora, ya hasta el mar.

Fatalidad

Lo que le ocurrió a María Teresa Pérez puede calificarse de fatalidad. Un gesto cotidiano, el de coger agua con un cubo de su jardín trasero, por donde pasa el arroyo Silvestre, le costó la vida. Intentó coger el agua, pero el río bajaba con mucha fuerza y cayó en ella. Tres kilómetros río abajo, en Piñera, un Policía Local vio el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, todo apunta a que ya había fallecido en ese momento. De inmediato se trasladaron a la zona efectivos de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil, pero no consiguieron localizarla.

María Teresa Pérez era natural de San Justo, en Villaviciosa, aunque residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se trasladó a la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. En la casa de La Güerta vivía con su familia: ella y su marido en la planta baja, en el primer piso su hija, el yerno y la nieta de la desaparecida.