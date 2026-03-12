Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: "Ha sido agotador"

Catorce meses después, las dos menores de Langreo, con movilidad reducida y con un grado de discapacidad del 78 por ciento, que reclamaban, junto a sus madres, disponer de una parada de transporte escolar más cerca de su casa, han tenido respuesta a sus demandas. En la jornada de este jueves, en taxi y acompañadas de una cuidadora, las dos pequeñas, de 9 y 11 años, eran recogidas para acudir a clase al colegio de educación especial Juan Luis Iglesias Prada, de Sama.

Se ponía así fin a más de un año de lucha de sus madres. "Psicológicamente ha sido agotador. Han sido muchos meses luchando por algo que entendíamos que era un derecho que nuestras hijas tenían", relataba Sheila Fernández, madre de una de las menores, con una mezcla de satisfacción y de pesar por el hecho de que la solución se haya demorado tanto.

Riesgo

Las niñas residen en La Foyaca (Langreo) y hay un tramo de 400 metros hasta la parada del barrio de La Joécara en la que las dos escolares tenían que coger el bus. Las madres llevaban meses alertando de que se trata de una carretera sin aceras, con un notable deterioro y con "mucho riesgo de caídas y de atropello" para las pequeñas. Por eso pedían una parada del bus escolar más próxima a casa. La solución, finalmente, debido a las dificultades de que un autobús maniobrara en la zona, ha sido habilitar una nueva ruta mediante la contratación de un taxi.

Las dos niñas son compañeras en el colegio de educación especial Juan Luis Iglesias Prada, de Sama. Ambas tiene un grado de discapacidad del 78 por ciento y están diagnosticadas de Síndrome de Angelman. Se trata de un "severo trastorno neurológico que conlleva problemas de movimiento y equilibrio, como son la ataxia al caminar (rigidez, torpeza y pérdida de coordinación) con el consecuente riesgo de caída continua; retraso general del desarrollo; y retraso cognitivo", entre otras complicaciones, explican sus familias.

Demora

Sheila Fernández expuso que "no entendemos por qué ha sido ahora y no cuando se pidió desde un principio. Han sido meses de problemas, trabas y de marearnos. Yo creo que se busca ese agotamiento para que acabes desistiendo de lo que reclamas". En una línea similar se expresó Isabel Pérez, madre de la otra menor: "Hemos peleado por lo que consideramos justo. Si no luchamos nosotras por nuestras hijas no lo va a hacer nadie; el sistema las aparta. Y no nos lo han puesto nada fácil".

Las dos niñas venían sufriendo el problema con el transporte escolar desde hace más de un año. Debido a un cambio de domicilio a La Foyaca, las dos madres pidieron en enero de 2025 que se habilitara una nueva parada, sin que hasta ahora su petición fuera resuelta. Llevaron su caso ante el Consorcio de Transportes; las consejerías de Movilidad, Educación y Cohesión Territorial del Principado; la Mancomunidad del Valle del Nalón; el Ayuntamiento de Langreo e incluso el Defensor del Pueblo.

"Entendemos que la solución que nos han dado se mantendrá el próximo curso. El contrato con el taxista es para lo que queda de este curso, pero entendemos que se lo prorrogarán para el siguiente. No contamos con tener en septiembre otra pelea similar", concluyó Sheila Fernández.