Prosigue la búsqueda de María Teresa Pérez: drones, helicópteros y buzos rastrean los ríos Silvestre y Nalón en el séptimo día de operativo

La Guardia Civil ha reactivado a las 09:15 horas de este jueves el dispositivo de búsqueda de María Teresa Pérez, vecina de 56 años del concejo de San Martín del Rey Aurelio, que el pasado viernes se precipitó al río Silvestre cuando trataba de coger un cubo de agua junto a su vivienda. Con esta nueva jornada, el operativo entra en su séptimo día consecutivo de rastreo.

El dispositivo está dirigido y coordinado por el teniente adjunto de la Compañía de la Guardia Civil de Langreo, y reúne a distintos cuerpos de emergencia que trabajan de forma conjunta para intentar localizar a la mujer. En el operativo participan tres patrullas de Seguridad Ciudadana de la Compañia de Langreo, 2 miembros del GREIM, 3 integrantes de la Policia Local, 6 bomberos, un piloto dron del 112, 4 miembros de la Cruz Roja y 5 voluntarios de Proteccion Civil. También están activos los medios aéreos tanto de Guardia Civil como del 112, que se coordinarán para volar durante el día. Se prevé participación del equipo Pegaso.

Los responsables del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y del helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias 112 coordinarán los horarios de vuelo para realizar reconocimientos a lo largo del recorrido fluvial. El rastreo abarca desde el río Silvestre hasta el río Nalón.

La cobertura

En total, los equipos de rescate ya han inspeccionado unos 70 kilómetros de cauces entre ambos ríos. Durante la jornada del miércoles, los rastreadores alcanzaron la presa de Vega de Anzo, en el concejo de Grado, sin que se produjeran nuevos hallazgos. El operativo se suspendió a las siete de la tarde por falta de luz.

En los días anteriores, los buzos revisaron intensamente los aproximadamente cuatro kilómetros del río Silvestre comprendidos entre el punto donde la mujer cayó al agua y su desembocadura en el Nalón, en Carrocera. En esa zona se localizaron varias prendas que llevaba María Teresa en el momento del accidente, entre ellas las zapatillas, una bata y la parte superior de un chándal.

Tras agotar esa zona, la búsqueda se ha ampliado progresivamente río abajo, con especial atención a presas y obstáculos naturales que dividen los tramos de rastreo. Primero se extendió hasta la presa de Soto de Ribera, después al embalse de Priañes, y finalmente hasta Vega de Anzo.

Durante esta jornada, los drones revisarán el tramo comprendido entre Soto de Ribera y El Entrego, mientras que los equipos de buceo y rescate continuarán recorriendo el cauce del río a pie en busca de cualquier indicio que permita localizar a la mujer desaparecida.