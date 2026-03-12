El Puerto Pinos no está para fiestas en plena escalada de la "guerra de pastos": el Tribunal Supremo avala la suspensión de la celebración ganadera de Mieres

En el Puerto Pinos, la convivencia astur-leonesa hace tiempo que no está para fiestas. Hasta los juzgados lo atestiguan. Con la “guerra de pastos” en continuo aumento, el Tribunal Supremo acaba de ratificar la prohibición dictada hace dos años por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León que impedía al Ayuntamiento de Mieres seguir organizando la tradicional fiesta ganadera veraniega. Esta celebración, que durante décadas simbolizó la presencia de la cabaña mierense en el monte leonés, comprado en 1926, no se celebra desde 2023 y todo indica que no volverá a repetirse.

El Alto Tribunal concluye que el recurso de Mieres “no justificaba la existencia de interés casacional para la formación de jurisprudencia”, por lo que no procede la revisión de la sentencia previa. De esta manera, el fallo avala que un ayuntamiento “no puede regular, promocionar ni prestar servicios públicos fuera de su término municipal”, advirtiendo que su incumplimiento podría derivar en responsabilidades penales para los órganos de gobierno del consistorio.

La ilegalidad de la Fiesta de las Nieves

El tribunal recuerda expresamente que las fiestas patronales, como la Fiesta de las Nieves que se celebraba tradicionalmente en los Puertos de Pinos, constituyen una “actividad de servicio público municipal”. Por ello, su organización debe circunscribirse al territorio del municipio, y cualquier actuación fuera del mismo —como el despliegue de la Policía Local de Mieres para dirigir el tráfico— resulta ilegal. La sentencia cita la resolución del Procurador del Común, que constató la presencia del cuerpo policial asturiano en el Puerto de Pinos, provincia de León.

Por todo ello, el Tribunal Supremo desestima el recurso de apelación interpuesto por Mieres contra la sentencia del 31 de mayo de 2024 dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León. La resolución además subraya que la situación es “deviene anacrónica” y condena la repetición de comportamientos similares, advirtiendo que, de persistir, podría derivarse en la “expropiación en beneficio del Ayuntamiento de San Emiliano de los citados montes dada su naturaleza patrimonial”.

La repercusión para los ganaderos

El Puerto Pinos sigue siendo un pastizal estratégico para los ganaderos de Mieres, esenciales para la alimentación de la cabaña asturiana durante la campaña veraniega y para cumplir con la Política Agraria Común (PAC). Otra sentencia judicial, también recurrida, impide al Ayuntamiento ponerlo a disposición de los ganaderos del concejo. El año pasado, más de mil reses de 75 explotaciones tuvieron que trasladarse a la finca anexa de Los Hidalgos como solución temporal. Sin el acceso a Pinos, la viabilidad de muchas ganaderías profesionales asturianas —especialmente las lideradas por jóvenes que se incorporan al sector— está en serio riesgo. De cara a este próximo verano, el Ayuntamiento trabaja con la Junta Ganadera de Mieres en busca de una solución que tenga encaje legal.

En estos momentos, el plan en el que trabajan ganaderos y Ayuntamiento de Mieres incluye la posibilidad de utilizar tanto el propio Puerto Pinos como el monte anexo de Los Hidalgos, que ya fue alquilado el año pasado como solución transitoria para evitar el colapso del sector. De cara al verano que se aproxima, los ganaderos de Mieres no contemplan otro escenario que no sea el regreso a Pinos. “De no ser así, la situación sería insostenible y tendríamos que tomar otro tipo de medidas, ya que estaríamos hablando de que muchas ganaderías correrían serio peligro de desaparecer”, insiste el colectivo.

A la espera de la Junta

En León, el alcalde de San Emiliano, David Marcello, mostró su satisfacción por la inadmisión del recurso de Mieres, aunque también expresó un “hartazgo importante” ante la pasividad de la Junta de Castilla y León en la gestión de este conflicto centenario. Mientras tanto, ganaderos y Ayuntamiento de Mieres estudian alternativas para garantizar pastos para el verano, aunque la prioridad sigue siendo el regreso al Puerto Pinos, clave para la supervivencia del sector.