Los sindicatos defienden la profesionalidad de los trabajadores del taller mecánico municipal de Langreo

Los sindicatos UGT y CC OO en el Ayuntamiento de Langreo han respondido este jueves a la propuesta de la formación Es por Langreo que planteaba la privatización, “externalización”, del servicio de taller municipal para el mantenimiento del parque móvil del Ayuntamiento ante lo que consideran una "ineficacia del modelo actual", que ha derivado en un "círculo vicioso insostenible". Es por Langreo denuncia un "despilfarro continuado" de dinero público, asegurando que el Consistorio adquiere maquinaria nueva que "en cuestión de meses queda inoperativa debido a la falta de medios y a la carencia de personal capacitado". La respuesta sindical ha sido contundente, cerrando filas en defensa de la profesionalidad de los operarios y señalando directamente a la gestión política.

Basura sin recoger junto a unos contenedores en Sama / L. M. D.

CC OO

Desde CC OO rechazan frontalmente los "ataques a los trabajadores municipales" y denuncian que “se está denigrando el trabajo y la profesionalidad" con el único fin de justificar la privatización. El sindicato subraya que el taller presenta "carencias importantes que impiden que se haga cargo de la totalidad de las averías por falta de equipos adecuados", una situación agravada por una "burocracia municipal que demora todo tipo de compras y reparaciones urgentes". Además, aclaran que las averías en los camiones de basura, las que han desatado la polémica, corresponden a vehículos con más de ocho años de antigüedad , “lo que evidencia un déficit de maquinaria que obliga a un uso intensivo sin margen para un mantenimiento adecuado". "Apostamos por la gestión pública como método más efectivo de prestar servicios de calidad, sin intereses económicos ni ánimo de lucro", recalcan desde CC OO

UGT

Por su parte, UGT ha calificado de "afirmaciones falsas" las críticas vertidas sobre el servicio, acusando a quienes las difunden de buscar "rédito político" y notoriedad a través de la confusión. El sindicato defiende que los empleados operan en "condiciones muy precarias, con escasez de medios y materiales, y sin una máquina de diagnóstico". A pesar de ello, aseguran que la "gran capacitación de los empleados", algunos con más de 25 años de experiencia, permite incluso "solucionar averías que vuelven sin reparar de empresas externas". UGT tilda de "rotundamente falso" que los vehículos nuevos se conviertan en chatarra, recordando que están bajo garantía y que la demora en su regreso se debe a los tiempos de las casas oficiales.

En un ataque directo a la concejalía, UGT señala como responsable de la situación a la "dejadez y falta de capacidad" del edil de Servicios Operativos, Pablo Álvarez. Critican que el concejal "estuvo ágil en la gestión para subirse el sueldo mientras el taller carece de lo básico para funcionar”.

Ambas centrales coinciden en exigir al equipo de Gobierno que, en lugar de alimentar "polémicas basadas en bulos", invierta en dotar al taller de los equipos adecuados y refuerce la flota para que los servicios básicos, como la recogida de residuos, no se resientan ante cualquier incidencia técnica.