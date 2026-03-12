El Supremo decidirá si permite depositar en la escombrera de Lada las cenizas de la térmica de La Pereda

El litigio por el uso de la escombrera de Lada como depósito de cenizas de la térmica de La Pereda ha llegado al Tribunal Supremo. El Gobierno regional e Iberdrola han recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que daba la razón al Ayuntamiento de Langreo en el procedimiento contencioso-administrativo interpuesto contra la Consejería de Transición Ecológica. El Consistorio había impugnado la modificación de la autorización ambiental integrada que dejaba a Hunosa usar la escombrera de Iberdrola para acumular residuos procedentes de la térmica de La Pereda.

Esa escombrera era utilizada en origen por la central térmica de Lada, propiedad de Iberdrola y actualmente en una fase avanzada de desmantelamiento. El fallo del TSJA que ha sido recurrido esgrime que el vertedero de cenizas forma parte de la planta de Lada y no puede funcionar de forma independiente. "El tema del depósito de cenizas está en el Supremo. El Principado e Iberdrola han presentado sendos recursos de casación, a los que nosotros nos hemos opuesto", indicó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo de Langreo.

Hunosa llegó en 2024 a un acuerdo con Iberdrola para poder utilizar la escombrera de la central térmica de Lada, ubicada en la zona de Cuturrasu (Langreo), para acumular las cenizas de la térmica de La Pereda, una vez esta se haya transformado en central de biomasa. Un proceso que también ha sufrido un serio revés judicial después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anulase la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que permitían a Hunosa transformar la central, pasando a utilizar biomasa y combustible sólido recuperado (CSR).

Autorización ambiental

Tras el acuerdo entre Iberdrola y Hunosa, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado dio luz verde a la "modificación de la autorización ambiental integrada de la instalación central térmica de carbón de Lada, por modificación no sustancial de su vertedero de residuos no peligrosos". De esta forma, se permitía que la escombrera de Iberdrola en Langreo, que llevaba años sin acumular nuevos materiales, al estar la central cerrada, pudiera ser utilizada de nuevo, en este caso para acumular "los residuos compuestos por cenizas y escorias procedentes de la central térmica de La Pereda", propiedad de Hunosa.

La utilización de la escombrera langreana por parte de Hunosa causó un profundo rechazo vecinal (con movilizaciones incluidas). La falta de un lugar donde depositar las cenizas de La Pereda mantuvo dos años paralizada la central de Mieres, cuando aún funcionaba con carbón. La actividad pudo retomarse tras el acuerdo con Iberdrola y la autorización concedida por el Principado, que fue recurrida judicialmente por el Ayuntamiento de Langreo.

La sentencia del TSJA supone un obstáculo para que la escombrera langreana, próxima a la localidad de Cuturrasu, pueda ser utilizada para alojar las cenizas de la futura térmica de biomasa. Hunosa ya expuso en el otoño de 2024, cuando surgió una intensa contestación vecinal al uso de la escombrera, que la nueva central generará tan solo una décima parte de las cenizas que producía la térmica de carbón. Y también señaló entonces que trabaja con "el escenario de dar salida comercial a esas cenizas", con lo que llegado el caso "ni sería necesario transportarlas hasta Cuturrasu".

Otra instalación

El Ayuntamiento, por contra, destacó entonces que la sentencia del TSJA "establece que, tras el cierre de la térmica de Iberdrola, no se ajusta a derecho la modificación de la autorización ambiental integrada para permitir el vertido de residuos provenientes de otra instalación, ya que el vertedero forma parte integral de la central térmica de Lada y no puede funcionar de manera independiente".

Los responsables municipales remarcaron también que "el TSJA vuelve a dar la razón al Ayuntamiento al señalar que, efectivamente, el volumen de residuos autorizado a Hunosa es superior al máximo volumen de residuos depositado en el vertedero en los periodos anuales de mayor actividad de la térmica".