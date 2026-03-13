Tiene 13 años, apenas sabe leer ni escribir porque no va a clase y robaba en comercios de Langreo junto a su madre: la progenitora ha sido detenida por abandono de familia

Agentes de la Policía Nacional de Langreo, en una operación conjunta con la Policía Local, han procedido a la detención de una mujer de Sama como presunta autora de un delito de abandono de familia. La detención se produce "tras comprobarse la desatención absoluta de los deberes de vigilancia y educación sobre su hijo de 13 años, quien lideraba una reciente oleada de robos en establecimientos de Sama y Ciaño", señaló la Policía Nacional.

El menor, de 13 años e inimputable, "participaba en los delitos junto a su progenitora y mostraba un grave cuadro de absentismo escolar y falta de alfabetización". La investigación vincula al joven con al menos cinco robos en comercios, un robo con intimidación y un hurto en un supermercado. La Fiscalía de Menores ha decretado el ingreso del niño en un centro de acogida

Impunidad

La investigación, expusieron las mismas fuentes, se inició ante el inusual incremento de robos con fuerza en comercios de la zona. Gracias al visionado de cámaras de seguridad, los agentes identificaron a un menor, ya conocido por los investigadores, que "actuaba con total descaro rompiendo cristaleras a cara descubierta. Dada su edad (13 años), el menor es legalmente inimputable, circunstancia de la que él mismo alardeaba durante sus acciones delictivas".

Las pesquisas determinaron que el joven no actuaba solo, sino que en ocasiones contaba con la participación de su propia madre y su hermana menor. Entre los hechos esclarecidos destaca un robo con intimidación en la estación de La Felguera —cometido junto a su madre— y diversos robos en comercios que han generado pérdidas superiores a los 2.000 euros, además de cuantiosos daños materiales.

Grave situación de desamparo

La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) "tomó las riendas del caso para analizar el entorno del menor", apuntó la Policía, para añadir que "el informe resultante fue demoledor: el joven apenas sabe leer ni escribir a pesar de estar en edad de educación secundaria, no acude a clase y se detectó su presencia habitual en la calle a altas horas de la madrugada circulando en patinete eléctrico sin supervisión alguna".

La Policía Nacional concluyó que "la progenitora había incumplido de forma grave su deber de protección y formación integral, lo que ha derivado en un desarrollo psicosocial del menor altamente preocupante".

Detención e ingreso en centro de menores

El pasado martes, agentes de la Policía Local localizaron a la madre y al hijo en Sama. Durante la intervención, ambos ofrecieron resistencia. El menor profirió insultos y amenazas a los agentes, mientras la madre intentaba evitar el arresto gritando para atraer la atención de los transeúntes.

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Finalmente, y tras informar a la Fiscalía de Menores, se ha dispuesto el traslado del niño a un centro de acogida bajo medidas de protección. La madre, tras negarse a declarar en dependencias policiales, ha sido puesta en libertad a la espera de ser citada por el Tribunal de Instancia de Langreo.