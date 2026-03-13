Aller apuesta por una prórroga corta del servicio de agua, un acuerdo que incluye importantes invesiones

El Ayuntamiento de Aller ha decidido renovar la concesión del servicio municipal de agua con la empresa Aqualia, ampliando el actual contrato que expiraba el próximo año. La medida ha sido impulsada por el equipo de gobierno local y ha contado con el apoyo de los grupos del Partido Popular y Vox en el pleno municipal.

El nuevo acuerdo tendrá una duración de cinco años y estará condicionado a que la empresa concesionaria acometa en los primeros 18 meses un programa de inversiones destinado a mejorar tanto los circuitos de captación como la red de distribución del municipio. Para garantizar el cumplimiento de estos compromisos, el Ayuntamiento creará una comisión de seguimiento encargada de definir las actuaciones concretas y verificar que se ejecutan en los plazos previstos.

La decisión supone prolongar el modelo de gestión privada del servicio que el concejo mantiene desde hace más de dos décadas. La privatización del agua en Aller se formalizó inicialmente mediante un contrato de 25 años que ahora está a punto de concluir. Ante el vencimiento del acuerdo, el Consistorio analizó distintas alternativas antes de optar por la ampliación temporal del contrato con la actual concesionaria.

Entre las opciones estudiadas figuraba la remunicipalización del servicio, una propuesta defendida por Izquierda Unida. El alcalde, Juan Carlos Iglesias, reconoció que ideológicamente el equipo de gobierno comparte esa posibilidad, aunque considera que en el momento actual no es viable para el municipio.

Tasa de reposición

“El Ayuntamiento no está en condiciones de abordar las contrataciones de personal necesarias para asumir la gestión directa del servicio”, explicó el regidor, que señaló como principal obstáculo las limitaciones que impone la tasa de reposición para incorporar trabajadores a la plantilla municipal. Además, subrayó que el Consistorio tendría dificultades para asumir el plan de inversiones que requiere la red de agua del concejo. “Para nosotros un programa de actuaciones que supera el millón de euros supondría plazos de ejecución de hasta diez años, mientras que en este caso se plantea hacerlo en apenas año y medio”, apuntó.

La segunda alternativa que se valoró fue la convocatoria de un nuevo concurso público para adjudicar la gestión del servicio. Sin embargo, el gobierno local decidió descartar esta posibilidad tras analizar informes técnicos que, según el alcalde, apuntaban a que las condiciones económicas y operativas de los contratos actuales en otros municipios son menos favorables que las que mantiene Aller con Aqualia.

El alcalde defendió que la ampliación por cinco años es la opción más adecuada para el concejo, ya que permitirá abordar mejoras urgentes en una red de abastecimiento compleja y con numerosos problemas estructurales. El sistema de agua de Aller cuenta con más de medio centenar de depósitos y decenas de kilómetros de canalizaciones, lo que obliga a realizar intervenciones constantes para garantizar el suministro.

Alternativas de futuro

Al mismo tiempo, el equipo de gobierno ha optado por limitar la duración del nuevo contrato para no condicionar a futuras corporaciones municipales. “Si dentro de cinco años se considera que lo mejor es remunicipalizar el servicio, habrá margen para cambiar de modelo”, indicó Iglesias.

El regidor insistió en que la decisión se ha tomado priorizando el interés de los vecinos frente a consideraciones ideológicas. “No queremos gravar a las familias con una subida de tasas”, afirmó, recordando además que el Ayuntamiento mantiene bajo gestión pública otros servicios municipales que en muchos municipios del entorno están externalizados, como los servicios sociales o el mantenimiento de jardines.

Durante el Pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Aller también se procedió a la aprobación definitiva de los presupuestos de este año, que de esta forma entran en vigor.