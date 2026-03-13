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Asturias tendrá un museo del ciclismo que recorrerá su historia y rutas icónicas: esta es la ubicación elegida

El Ayuntamiento de Lena desarrollará un espacio cultural en el Sotón dedicado al ciclismo, con exposiciones de bicicletas, maillots y trofeos, y un diseño sostenible de consumo energético nulo

Recreacción del futuro museo.

Recreacción del futuro museo. / Foto cedida a LNE

David Montañés

Pola de Lena

El Ayuntamiento de Lena ha anunciado la creación del Museo del Ciclismo de Asturias, un proyecto cultural y turístico que se ubicará en el área del Sotón y contará con una inversión superior a los 261.000 euros, financiada a través del Plan Turístico de la Montaña Central. "La iniciativa busca preservar, difundir y poner en valor el patrimonio histórico del ciclismo en la región, ofreciendo a los visitantes una experiencia única que combina deporte, historia y sostenibilidad", explicaron los responsables del proyecto.

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El museo estará concebido bajo criterios de consumo energético nulo, con instalaciones que integrarán una instalación fotovoltaica, así como sistemas de telecomunicaciones, wifi pública y seguridad mediante cámaras. La arquitectura del inmueble se inspira en el propio recorrido ciclista, planteando un itinerario continuo, ascendente y progresivo, que permitirá a los visitantes recorrer diferentes etapas temáticas siguiendo la evolución del ciclismo en Asturias y la geografía de sus míticos puertos de montaña.

Recreacción del futuro museo.

Recreacción del futuro museo. / Foto cedida a LNE

Identidad industrial

El edificio combinará materiales que evocan tanto la identidad industrial como la relación con el entorno natural, entre ellos acero, madera y contenedores marítimos, estos últimos simbolizando las caravanas móviles que acompañan las pruebas deportivas. El diseño se organiza en torno a un eje principal que articula diversas áreas: zona de acceso y recepción con tienda y espacio de descanso, exposición permanente organizada cronológicamente en contenedores, salas para muestras temáticas temporales y espacios educativos destinados a talleres de movilidad sostenible y deporte.

El recorrido museográfico abarcará desde los orígenes del ciclismo en Asturias hasta la consolidación de competiciones emblemáticas como la Vuelta a Asturias, cuyos organizadores colaborarán aportando fondos y material museístico, junto al club lenense Puerta de Asturias. Los visitantes podrán conocer la historia de grandes figuras profesionales, la evolución de las bicicletas y los maillots, así como la actualidad del cicloturismo en la región. La experiencia culminará en un espacio central panorámico, que simboliza la llegada a meta y ofrece vistas que integran el paisaje montañoso en la narrativa del museo.

Contenedores marítimos

El proyecto incluye la adquisición de cinco contenedores marítimos, un módulo autónomo de aseos adaptados y la construcción de estructuras auxiliares para soporte del espacio central, complementadas con paneles de suelo y lonas de cubierta. Este enfoque modular permitirá una flexibilidad expositiva y reforzará la conexión con la historia del ciclismo itinerante.

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Con esta iniciativa, Lena "no solo apuesta por la promoción del deporte y la cultura, sino que también refuerza su posicionamiento como destino turístico sostenible y de referencia para aficionados y profesionales del ciclismo en toda España".

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