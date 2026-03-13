Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Coches a precios imbatibles en Laviana

Grupo González Orviz Motor celebra la Feria del Motor en Laviana este fin de semana, donde se exhibirán los modelos de Citroën, DS, Leapmotor y EBRO con descuentos especiales.

Arriba, el Citroën C3. Debajo, el DS 3 Hybrid.

A.A.

Grupo González Orviz Motor organiza la Feria del Motor en Laviana durante este fin de semana. En la Plaza del Ayuntamiento se podrán ver, probar y comprar todos los modelos de las marcas Citroën, DS, Leapmotor y EBRO a precios realmente increíbles. La cita, que estará operativa durante todo el fin de semana en horario de 10.00 a 20.00 horas pone a disposición del público descuentos únicos en coches nuevos y de ocasión.

Grupo González Orviz dispone de instalaciones en el Polígono Industrial El Sutu de Laviana y es una referencia dentro del sector tras varias décadas de experiencia.

