feria del motor
Contenido ofrecido por Grupo González Orviz
Coches a precios imbatibles en Laviana
Grupo González Orviz Motor celebra la Feria del Motor en Laviana este fin de semana, donde se exhibirán los modelos de Citroën, DS, Leapmotor y EBRO con descuentos especiales.
A.A.
Grupo González Orviz Motor organiza la Feria del Motor en Laviana durante este fin de semana. En la Plaza del Ayuntamiento se podrán ver, probar y comprar todos los modelos de las marcas Citroën, DS, Leapmotor y EBRO a precios realmente increíbles. La cita, que estará operativa durante todo el fin de semana en horario de 10.00 a 20.00 horas pone a disposición del público descuentos únicos en coches nuevos y de ocasión.
Grupo González Orviz dispone de instalaciones en el Polígono Industrial El Sutu de Laviana y es una referencia dentro del sector tras varias décadas de experiencia.
- La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
- La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo
- La Guardia Civil impide que los vecinos de Barredos paralicen la retirada de contenedores de basura soterrados
- Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda
Una semana sin María Teresa: prosigue la búsqueda por todo el Nalón, hasta su desembocadura, de la mujer que cayó al río
Coches a precios imbatibles en Laviana
Contenido ofrecido por Grupo González Orviz