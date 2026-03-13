Contenedores que neutralizan los malos olores y espantan a las moscas: así quiere mejorar Langreo la recogida de la basura orgánica
La experiencia piloto se pondrán en marcha en La Felguera y Sama, y se extenderá al resto del concejo si los resultados son satisfactorios
El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha un proyecto piloto para reducir los malos olores procedentes de los residuos de los contenedores de residuos orgánicos (identificados con el color marrón) que consiste en la colocación de quince placas antiolor en otros tantos depósitos de basura de fracción orgánica.
"Estas placas, que se usarán en los distritos de La Felguera y Sama, contienen un gel activo que neutraliza los olores y no los enmascara con fragancias. Además, incluyen componentes que ayudan a repeler a insectos como moscas y mosquitos, mejorando la salubridad en el entorno de los contenedores", resaltó el gobierno local.
Los responsables municipales señalaron que cada dispositivo tiene una duración aproximada de tres meses y "está encapsulado en una malla metálica resistente lo que garantiza que su efecto se mantenga en el tiempo. Además, el material empleado es biodegradable, no tóxico y no inflamable por lo que no genera residuos adicionales ni contamina el aire", añadieron.
Con esta medida el Consistorio "complementa las labores de limpieza habituales y da respuesta a las reclamaciones vecinales, ya que los contenedores de materia orgánica pueden generar olores incluso estando limpios, una situación que se acentúa especialmente durante los meses de verano".
Este sistema ya se ha implantado en otros municipios españoles con "resultados satisfactorios, lo que ha animado al Ayuntamiento de Langreo para iniciar esta experiencia piloto que, tras su valoración, podría extenderse a más puntos del concejo".
Tarjeta
El Ayuntamiento de Langreo ya impulsó a finales del pasado año una tarjeta asociada al recibo de la tasa de basura de cada usuario que servirá para que los vecinos de Langreo puedan tirar los restos orgánicos en los contenedores marrones situados en las calles del concejo. Es el sistema implantado por el Ayuntamiento, que ya funciona en otras localidades, para intentar aumentar la tasa de reciclaje y acercarse lo más posible a las exigencias europeas, evitando así sanciones.
El nuevo sistema de gestión de residuos basado en el uso de tarjetas electrónicas inteligentes permite "identificar a los usuarios y registrar el peso de los residuos depositados en los contenedores municipales, garantizando una trazabilidad precisa de los residuos generados por cada hogar o establecimiento", explicaron los responsables del gobierno local cuando se presentó la iniciativa. Y añadieron entonces que "esta medida se enmarca dentro de la estrategia municipal para mejorar el servicio de recogida y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, acorde a las directrices autonómicas y europeas".
Se busca, expusieron, avanzar en la gestión de residuos urbanos, fomentar el reciclaje y reforzar la limpieza del municipio. Además, se evita el uso indebido de los contenedores marrones, los de restos orgánicos. Esta tecnología permitirá también "disponer de datos reales que faciliten la planificación de rutas, la reducción de costes y una mejor toma de decisiones en materia medioambiental".
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