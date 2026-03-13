Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco

La compañía EDP ya ha iniciado las obras para construir una central hidráulica junto a la presa de Sobrescobio. La nueva instalación suma 3,2 MW de potencia instalada y supondrá una inversión cercana a los 8 millones de euros.

La intención de la compañía, según adelantó en diciembre, cuando se dio luz verde a la inversión, es que empiece a funcionar este año. "Esta nueva central, de tipo 'pie de presa', entrará en funcionamiento en 2026 y generará cada año la energía eléctrica equivalente al consumo de 2.000 hogares, aproximadamente 8 GWh/año", expusieron entonces responsables de EDP.

El proyecto para intensificar el aprovechamiento hidroeléctrico del alto Nalón, fue uno de los incluidos en las ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del programa Proyectos innovadores de energías renovables y almacenamiento (sistemas térmicos y energías renovables innovadoras). Se concedió a la iniciativa una ayuda europea de 4,2 millones de euros de los fondos NextGeneration de la UE. El plan de la central fue impulsado inicialmente por la sociedad Ceprastur (creada por Hidroeléctrica de Cantábrico, Cadasa y el Ayuntamiento de Sobrescobio), pero EDP acabó adquiriendo la totalidad del accionariado para lanzar en solitario este proyecto de energías renovables en el alto Nalón.

Suministro

En la actualidad, la presa de Rioseco abastece a la estación de tratamiento de agua potable del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) y proporciona agua para el funcionamiento en bombeo de la central hidroeléctrica de EDP en Tanes, situada aguas arriba y que cuenta con una turbina reversible para aprovechar el agua que cae por gravedad y el que se bombea desde Rioseco. Cuando se construyó hace más de 40 años la presa de Rioseco ya estaba prevista la inclusión de un aprovechamiento hidroeléctrico, por lo que se dispusieron en la presa compuertas y tuberías para una futura central. Sin embargo, el proyecto se fue aplazando. Hasta ahora.

Así será la nueva central hidráulica de Rioseco de EDP. / EDP

Según destacó EDP el pasado diciembre, la compañía "ha tomado la decisión final de inversión para su proyecto de energía renovable en la presa de Rioseco", con un desembolso "cercano a los 8 millones de euros". "La nueva instalación renovable se pondrá en marcha en un espacio donde ya estaba prevista su construcción cuando se diseñó y construyó la presa a finales de los años 70. De hecho, la presa ya cuenta desde su origen con las dos tuberías que llevarán el agua, hasta 20.000 litros por segundo, desde el embalse de Rioseco hasta los dos grupos generadores de la nueva central. Este mismo embalse también sirve de depósito inferior para el bombeo de la central de Tanes", aseguraron entonces los representantes de la multinacional.

Evitar emisiones

Las mismas fuentes expusieron que "cada grupo generador, de tipo ‘cross-flow' o 'flujo cruzado', tendrá una potencia de 1,6 MW. Además, como es energía 100% renovable, evitará la emisión de aproximadamente 1.000 toneladas de CO2 cada año". Y añadieron: "Todos los trabajos se planificarán y ejecutarán cumpliendo los más altos estándares de seguridad para las personas y el medio ambiente, realizándose una coordinación, inspección y seguimiento continuo para asegurar que no existen afecciones de tipo preventivo o ambiental, con una fuerte implicación de los equipos y las empresas colaboradoras. Todo ello contribuirá de forma decisiva al éxito del proyecto".