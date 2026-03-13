La escuelina Monsacro, en Morcín, reduce su jornada por falta de personal: cuatro de las siete educadoras están de baja
Con cuatro profesionales de baja, el centro adelanta la entrada y acorta la salida de los niños para poder cumplir con las horas de trabajo del personal, según el AMPA
La Escuelina Monsacro, en Santa Eulalia de Morcín, tiene matriculados un total de 33 niños menores de 3 años. Esta semana, los pequeños entran a clase una hora más tarde y salen una hora antes. No se trata de una prematura aplicación del horario de verano en pleno invierno, sino una medida que surge de la imposibilidad de cubrir el horario laboral con una plantilla disminuida por bajas que no se cubren.
La actividad del centro está dividida en tres aulas, organizadas por edades: una para bebés menores de un año, otra para edades intermedias y la tercera para niños mayores de dos años. Cada división debería contar con dos cuidadoras a jornada completa, además de la directora. De los siete docentes contratados, estos últimos días han estado de baja tres, incluida la directora, y este viernes la cifra se incrementó a cuatro, explican los padres.
En Santa Eulalia perciben que la escuelina ha entrado en una espiral muy peligrosa. “Al no cubrir las bajas, el personal se ve obligado a realizar un sobreesfuerzo que genera un gran desgaste y más riesgo de bajas”, señalan. La junta directiva del AMPA de la Escuela de Educación Infantil Monsacro ha expresado su “profunda preocupación” por el funcionamiento actual del centro y por las consecuencias que esta situación está teniendo tanto para el alumnado como para el personal docente.
Sin sustituciones
Según explican desde la asociación de familias, las bajas laborales del profesorado se vienen produciendo desde hace varias semanas y no han sido sustituidas. “Como resultado, cuatro profesionales están asumiendo las funciones que antes correspondían a siete trabajadores”, explicaban este viernes, poco antes de conocer que una cuarta cuidadora se había quedado también de baja. "Esto implica un incremento de la carga de trabajo de entre un 50% y un 75% para el personal que permanece en activo". Las familias aseguran que las cuidadoras "no dan abasto y no pueden darles la comida ni dormir a los niños como se hace habitualmente". Denuncian que esta sobrecarga "repercute tanto en las condiciones laborales de las educadoras como en la atención que reciben los menores".
Ante la falta de personal suficiente, el centro ha modificado temporalmente su horario. La jornada, que normalmente se desarrolla entre las 7.30 y las 16.30 horas, se ha reducido a un horario de 8.30 a 15.30. Esta decisión, adoptada para cumplir con las horas de trabajo del personal: "No es para aliviar, sino porque tienen que cumplir con sus horas de trabajo y es la única manera", señalan los padres. Subrayan que la actual situación "está generando dificultades organizativas para muchas familias, especialmente aquellas en las que ambos progenitores trabajan y no cuentan con una red de apoyo cercana".
Organización pedagógica
Además, la organización pedagógica habitual del centro también se ve afectada. Aunque el funcionamiento normal contempla actividades y programas educativos adaptados a cada grupo de edad, en la práctica el personal se reorganiza “como puede” para atender a todos los menores con los recursos disponibles. La preocupación aumentó este viernes con la baja de una nueva trabajadora, lo que agrava aún más la falta de personal. Por ello, el AMPA reclama que "se adopten con carácter urgente medidas que garanticen el correcto funcionamiento de la escuelina y aseguren tanto el bienestar de los niños como unas condiciones laborales adecuadas para el personal".
La asociación de padres y madres remarca que otra de las problemáticas de la escuelina este año, "desde que lo gestiona el Principado, es la falta de material, como por ejemplo los guantes que utilizan las educadoras, que en algunas ocasiones las familias han tenido que comprar por su cuenta".
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