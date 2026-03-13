Isabel Rivera renueva como presidenta de Cauce del Nalón

La asociación cultural Cauce del Nalón ha renovado esta semana su junta directiva, en una asamblea de socios celebrada en la Casa de la Cultura Escuelas Dorado de Sama, en Langreo. En un acto marcado por el consenso, se aprobó por unanimidad tanto el orden del día como la propuesta de la nueva dirección, una apuesta "decidida por la continuidad". Esta nueva estructura directiva "refleja fielmente la realidad de la sociedad asturiana y española actual, contando con una sólida mayoría de mujeres en sus puestos de gestión", señalaron desde Cauce.

Al frente de la entidad continúa Isabel Rivera como presidenta, quien estará acompañada en este mandato por Eva Martínez González en la vicepresidencia y José Cepedal como tesorero. El equipo se completa con las vocalías de May Rodríguez, María Josefa González, Manuel Antonio Ovies y Julio Arbesú.

Durante su intervención, Isabel Rivera recordó que Cauce del Nalón suma ya tres décadas “de actividades democráticas y culturales, siempre con el objetivo de elevar el conocimiento crítico y fomentar la participación ciudadana en el territorio a través de temas tanto locales como globales”.

Nuevas actividades

De cara al futuro próximo, la asociación ya trabaja en una serie de actividades de carácter regional y global que se detallarán próximamente a los socios mediante una comunicación específica. No obstante, la actividad cultural no se detiene y la nueva directiva ya convoca a su próxima cita, la presentación del libro "No era imposible. Crónica del conflicto laboral en Duro Felguera, 1989-1999". El acto tendrá lugar el próximo jueves, 19 de marzo, a las 19.30 horas en la Casa de la Cultura Gaspar García Laviana de El Entrego. En el encuentro intervendrán el autor de la obra, Alejandro Álvarez López; el protagonista del conflicto, Gerardo Iglesias Campa y Julio Arbesú, en representación de Cauce del Nalón. El acto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y de LA NUEVA ESPAÑA.