Langreo "retomará y dotará de nuevo contenido" al hermanamiento institucional que mantiene desde hace tres décadas con el municipio cubano Diez de Octubre

El Ayuntamiento de Langreo ha iniciado contactos para "retomar y dotar de nuevo contenido" al hermanamiento institucional que mantiene con el municipio de Diez de Octubre, en Cuba, en "un contexto marcado por la grave crisis energética" que atraviesa el país americano, señaló el gobierno local.

El alcalde de Langreo, Roberto Marcos García, mantuvo una reunión en el Consistorio con Manuel Villar, presidente de la Asociación Lázaro Cárdenas, quien estuvo acompañado por Marcelo Ballina. "Durante el encuentro se abordaron distintas líneas de colaboración destinadas a reactivar este vínculo histórico entre ambos municipios y promover iniciativas de cooperación y solidaridad", remarcaron los responsables municipales langreanos.

El encuentro se enmarca, además, "en la campaña estatal impulsada en Asturias por la Asociación Lázaro Cárdenas para recabar apoyo institucional, de organizaciones sociales y de la ciudadanía con el objetivo de adquirir equipos de energía fotovoltaica que garanticen la soberanía energética", señaló el gobierno local, que precisó que esta iniciativa "busca contribuir a paliar los efectos de la crisis energética que afecta actualmente a Cuba mediante la instalación de placas solares que permitan garantizar el suministro eléctrico en determinados espacios y servicios comunitarios".

Según explicó Villar, "en los últimos años, el país sufre frecuentes cortes de electricidad debido a la escasez de combustible, el deterioro de las infraestructuras energéticas y las averías en varias centrales térmicas. Esta situación provoca apagones prolongados que afectan de forma directa a la vida cotidiana de la población, con dificultades para el funcionamiento normal de centros educativos, interrupciones en la actividad económica y hospitales que deben recurrir a sistemas de emergencia para mantener operativos equipos médicos esenciales".

Aprobación

El hermanamiento entre el Ayuntamiento de Langreo y el municipio habanero de Diez de Octubre fue aprobado por unanimidad en el pleno municipal celebrado el 31 de octubre de 1996. La iniciativa se impulsó a través de la Federación Asturiana de Concejos en el marco del Encuentro de Ayuntamientos Iberoamericanos y de Solidaridad con la Ciudad de La Habana, promovido por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal.

El gobierno local langreano destacó la "importancia de recuperar este vínculo como herramienta de cooperación entre territorios y de apoyo a la población cubana en un momento especialmente complejo".

Pueblo saharaui

El Ayuntamiento de Langreo también anunció recientemente que reforzará los lazos con el pueblo saharaui. Así lo expuso el lunes el Alcalde, Roberto Marcos García, que adelantó la "reactivación" del hermanamiento entre el concejo asturiano y el municipio saharaui de Güera, "un acuerdo que fue aprobado por unanimidad y ratificado el 28 de septiembre de 1995 con el objetivo de fortalecer los lazos de solidaridad, amistad y cooperación, así como contribuir a la defensa de la paz y la justicia en el norte de África", destacó el gobierno local.

El Consistorio acogió un encuentro en el que estuvieron presentes Mohamed Fadel, delegado del Frente Polisario en Asturias; Alberto Suárez, presidente de la Asociación Asturiana con el Pueblo Saharaui; Brahim Boheia, delegado adjunto del pueblo saharaui; y Norma Rodríguez, coordinadora en la comarca del Nalón del programa "Vacaciones en Paz".