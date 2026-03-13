Más madera (y elementos antideslizantes): una decena de puentes peatonales de Mieres mejora su seguridad para evitar resbalones

En el valle pakistaní del río Hunza se localiza el que para muchos es el puente colgante más peligroso del mundo. Está construido con tablones separados entre sí y sostenidos por cuerdas, lo que deja grandes huecos entre las tablas, dejando paso a una escalofriante caída directa sobre un cauce lleno de piedras. En Mieres los puentes peatonales de madera, que por regla general salvan pequeños arroyos, no han llegado a tal extremo de riesgo para los viandantes, pero eso no significa que no hubiera quejas por la amenaza de caídas. El Ayuntamiento ha puesto remedio al problema.

El Consistorio mierense ha desarrollado en las últimas semanas una actuación de rehabilitación y mejora en varios puentes peatonales de madera repartidos por el concejo. Los trabajos se desarrollan a través de la concejalía de Mantenimiento que dirige Luis Ángel Vázquez Maseda y tienen como objetivo "reforzar la seguridad de estos pasos, muy utilizados por vecinos y senderistas".

Puente peatonal del Batán. / Foto cedida a LNE

La intervención alcanzará a una decena de estructuras ubicadas en distintos puntos del municipio. En cada una de ellas se están realizando labores adaptadas a su estado de conservación, que incluyen trabajos de pintura, restauración de elementos deteriorados y la instalación de materiales antideslizantes en la superficie de paso para evitar resbalones, especialmente en días de lluvia o humedad.

Desde el Ayuntamiento explican que se trata de actuaciones preventivas destinadas a garantizar las mejores condiciones de seguridad para los peatones que utilizan a diario estos pequeños puentes, muchos de ellos situados en rutas peatonales, sendas o zonas próximas a barrios y núcleos rurales.

Ubicaciones

Los trabajos se están desarrollando en los puentes de San Pedro, Peña —situado detrás del lavadero del Batán—, el que conecta la senda de Rioturbio con el cementerio, el ubicado en la senda hacia el parque de Rioturbio, así como en Sovilla, Santa Marina de Turón (en la senda), Cuadriella —detrás de la iglesia—, Figaredo, Bustiello y el situado junto al Atenéu de Turón.

La actuación forma parte del programa de renovación y mantenimiento continuo de infraestructuras y equipamientos municipales que desarrolla el Ayuntamiento de Mieres. Según explican desde el Consistorio, "este tipo de intervenciones permite prolongar la vida útil de las instalaciones y prevenir problemas de seguridad antes de que se conviertan en incidencias mayores".

Actuaciones de asfaltado

En este sentido, el gobierno local subraya que el mantenimiento de infraestructuras se está llevando a cabo de manera progresiva en todo el concejo. "A las mejoras en estos puentes se suman, por ejemplo, los proyectos de asfaltado que actualmente se están ejecutando en la zona rural del municipio, con una inversión de 420.000 euros que alcanzará a 17 núcleos", explican los gestores municipales.

Paralelamente, "el Ayuntamiento está culminando también actuaciones de mejora en el casco urbano, como las obras realizadas en las calles Alfonso Camín y Alas Clarín, con una inversión cercana a los 850.000 euros".

Todo ello se complementa con el trabajo cotidiano de las distintas áreas municipales, orientado a la conservación y mejora de los equipamientos públicos. El objetivo, según destacan desde el Consistorio, es avanzar en la regeneración urbanística del concejo y mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante el cuidado permanente de las infraestructuras locales.