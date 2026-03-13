La polémica sobre el funcionamiento de Pajares: CC OO acusa al PP de difundir "informaciones manipuladas" sobre la seguridad de la estación de esquí

El sindicato CC OO ha salido al paso de las recientes críticas del Partido Popular sobre la gestión de la estación invernal de Valgrande-Pajares. La central sostiene que los populares basan sus afirmaciones en informaciones “distorsionadas, manipuladas o directamente falsas”. Según la organización sindical, los populares están inmersos en una “irresponsable competencia con Vox” que los aleja "del comportamiento que se espera de un partido político que trate los asuntos con objetividad y rigor".

CC OO lamenta que el PP mantenga, a su juicio, "una visión selectiva sobre lo que ocurre en Pajares", condicionada por determinadas “afinidades” que, según el sindicato, los apartan del interés público que representa la estación como motor de dinamización económica y social para toda la comarca.

Revisiones y mantenimiento

En este sentido, la organización recuerda que la instalación cuenta con las revisiones y mantenimientos pertinentes realizados “en tiempo y forma”. Además, subraya que "existe una dirección técnica contratada encargada de supervisar el funcionamiento y la seguridad de la estación, que ha emitido informes favorables". Por ello, CC OO pide que "no se utilice políticamente un asunto tan serio como la seguridad".

El sindicato añade que, además, se ha creado una plaza ocupada por un ingeniero para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones y el cumplimiento de los estándares de seguridad. También recuerda que "el propio director de la estación afirmó en su comparecencia ante la Junta General del Principado el pasado 11 de marzo de 2025 que nunca se puede dudar de la seguridad de la estación, ya que en caso contrario no podría abrir al público".

A juicio de CC OO, la actitud del PP responde a un “peligroso juego político” que daña el prestigio y el buen nombre de Valgrande-Pajares. El sindicato considera "especialmente grave sembrar dudas sobre la seguridad de una instalación que cuenta con pruebas de carga y controles realizados por empresas de ingeniería externas, cuyos informes fueron favorables".

Críticas de carácter político

No obstante, CC OO señala que entendería críticas políticas relacionadas con la planificación de las obras o los retrasos en su ejecución. Lo que considera inadmisible es sumarse a lo que define como un "lobby" que difunde “dudas y mentiras infundadas” sobre la seguridad de la estación, especialmente en un contexto preelectoral, con las elecciones autonómicas previstas para el próximo año.

El sindicato también reprocha al PP su "falta de objetividad respecto al personal de la estación", que a su juicio está siendo señalado injustamente. CC OO denuncia que se cuestione la profesionalidad de los trabajadores sin haber escuchado su versión de los hechos ni contrastado la información con la plantilla.

Cierre

Asimismo, critica que se manipulen los datos sobre los días de cierre de la estación, recordando que "las decisiones de apertura o cierre dependen de factores meteorológicos y de seguridad, como fuertes vientos o temporales".

Finalmente, CC OO reclama que se saque a Valgrande-Pajares de una polémica que considera "más cercana al espectáculo político que a la realidad". El sindicato insiste en que "la estación funciona" y, aunque admite que "todo es mejorable", defiende que "ello requiere un trabajo político constructivo y responsable".