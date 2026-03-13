El PP exige a Barbón que el nuevo centro de salud de Lena abra con plantilla completa

La diputada regional del Partido Popular, Pilar Fernández Pardo, exigió al Gobierno de Adrián Barbón que el nuevo centro de salud de Pola de Lena se inaugure "con todos los efectivos materiales y humanos necesarios para atender a los vecinos, tras 18 años de espera y promesas incumplidas".

Fernández Pardo alertó sobre la escasez de profesionales en la región, recordando que la plantilla actual "se encuentra al 50% de cobertura, lo que genera retrasos en la atención y largas listas de espera". “Los lenenses se preguntan si podrán conseguir cita con prontitud o seguirán esperando semanas para ser atendidos”, señaló la diputada.

La portavoz de Sanidad del PP denunció que, a pesar de contar con el mayor presupuesto sanitario de la historia, "los servicios públicos empeoran, y miles de asturianos siguen en listas de espera, consideradas ya como uno de los problemas más graves para los ciudadanos". Entre los retrasos, Fernández Pardo mencionó los programas de cribado para la detección precoz de cáncer, como el de mama y colon, y destacó que infraestructuras importantes como la ampliación de Cabueñes siguen sin finalizar.

La diputada también criticó la fusión de áreas sanitarias promovida por la Consejería de Salud, "que ha generado dimisiones de equipos directivos, especialmente en el HUCA, donde las listas de espera son elevadas en especialidades como dermatología, traumatología y oftalmología. Además, alertó sobre la situación de la salud mental, recordando que Asturias encabeza el índice de suicidios en España y carece de una ley específica".

Siete millones de inversión

El centro sanitario de Lena, con un presupuesto superior a los 7 millones de euros, abrirá finalmente el 24 de marzo, tras el envío de cartas a los vecinos para informarles del día de inauguración y del inicio de su funcionamiento. Fernández Pardo insistió en que la instalación "debe operar con todos los recursos necesarios para evitar repetir los problemas del antiguo centro y garantizar la atención que los asturianos merecen".