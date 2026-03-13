El PSOE acusa al gobierno de IU en Mieres de "inventar pactos" para evitar dar explicaciones sobre la red de geotermia

El PSOE de Mieres ha respondido a las declaraciones del equipo de gobierno municipal de IU sobre el proyecto del distrito de calor del concejo, acusando al ejecutivo local de recurrir a la “descalificación” y a “inventarse pactos y contubernios” para evitar dar explicaciones sobre la situación del proyecto. El gobierno local de Mieres (IU) acusó este jueves a PSOE y al PP de impulsar una “polémica falsa” sobre el proyecto del distrito de calor del concejo y denunció lo que calificó como una “pinza de la mentira” entre ambas formaciones para cuestionar la instalación de la caldera de biomasa vinculada a la iniciativa.

Desde la agrupación socialista, su secretario de Organización, César Estébanez, sostiene que el problema no es la veracidad de las informaciones, sino la falta de argumentos del gobierno local para rebatirlas. En este sentido, plantean una serie de preguntas al ejecutivo municipal para defender su posición. Entre ellas, cuestionan si es falso que Hunosa haya presentado un recurso de reposición después de que no se le concediera licencia para construir las instalaciones necesarias para culminar el proyecto del distrito de calor.

Conocimiento de los planes de Hunosa

Asimismo, el PSOE pregunta al gobierno de IU si no conocía previamente que la empresa pública tenía previsto instalar las calderas de biomasa en la parcela de El Batán elegida para el proyecto. Según los socialistas, el Ayuntamiento también era consciente de que ese suelo estaba calificado para servicios educativos y que sería necesario modificar su uso para permitir la instalación.

En este sentido, critican que el equipo de gobierno no haya promovido con anterioridad el cambio de calificación de la parcela y haya optado por esperar a la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación (PGOU).

Los socialistas también señalan que, en el proceso de revisión del planeamiento urbanístico, el Ayuntamiento ha modificado la calificación de otra parcela en la vega de Sueros, que ha pasado de uso industrial a zona verde. A su juicio, esta decisión impediría que Hunosa pueda instalar en ese espacio un complejo de tratamiento de biomasa vinculado al proyecto, una inversión que cifran en cinco millones de euros y que podría generar alrededor de 20 puestos de trabajo.

Por último, el PSOE reprocha al gobierno municipal que, tras quince años al frente del Ayuntamiento de Mieres, no haya sido capaz de aprobar un nuevo Plan General de Ordenación. Según los socialistas, esta falta de planificación urbanística está detrás de los problemas actuales para desarrollar proyectos estratégicos en el concejo.