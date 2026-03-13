Una semana sin María Teresa: prosigue la búsqueda por todo el Nalón, hasta su desembocadura, de la mujer que cayó al río

La Guardia Civil ha retomado, a las 9.00 horas de este viernes, el dispositivo de búsqueda iniciado hace ocho días para la localización de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que se precipitó al río Silvestre.

Bajo la dirección y coordinación del teniente adjunto de la Compañía de Langreo, el dispositivo está formado por diez agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Langreo, Oviedo, Pravia y Avilés, cuatro agentes de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio; dos de la Policía Local de Langreo; cinco miembros de Bomberos de Asturias; y un piloto de dron y el helicóptero de la misma entidad.

"Nuevamente, el reconocimiento se realizará desde Soto de Ribera hasta la desembocadura del río Nalón. Por parte de las Policías Locales de Langreo y de San Martín del Rey Aurelio se procederá a rastrear en su ámbito territorial de competencia, a lo largo de todo el recorrido de los ríos Silvestre y Nalón hasta su desembocadura. El dron se encarga de reconocer la zona baja del Nalón a la altura de Trubia", señaló la Guardia Civil.

Fatalidad

Se cumple una semana de la desaparición de María Teresa Pérez. El pasado viernes 6 de marzo, cuando recogía agua con un cubo de su jardín trasero, por donde pasa el arroyo Silvestre, se precipitó al río. Intentó coger el agua, pero el río bajaba con mucha fuerza y cayó. Tres kilómetros río abajo, en Piñera, un Policía Local vio el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, todo apunta a que ya había fallecido en ese momento. De inmediato se trasladaron a la zona miembros de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil, pero no consiguieron localizarla.

María Teresa Pérez es natural de San Justo, en Villaviciosa, aunque residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se trasladó a la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. En la casa de La Güerta reside parte de la familia: ella y su marido en la planta baja, en el primer piso su hija, el yerno y la nieta de la desaparecida.