Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez en AsturiasRenuncia Yolanda DíazIncendios AsturiasTrenes AsturiasNueva denuncua ErrejónIncendio El Fontán
instagramlinkedin

Una semana sin María Teresa: prosigue la búsqueda por todo el Nalón, hasta su desembocadura, de la mujer que cayó al río

El dispositivo de rastreo incluye un dron y un helicóptero

Tareas de búsqueda de María Teresa Pérez.

Tareas de búsqueda de María Teresa Pérez. / David Orihuela

Miguel Ángel Gutiérrez

Sotrondio

La Guardia Civil ha retomado, a las 9.00 horas de este viernes, el dispositivo de búsqueda iniciado hace ocho días para la localización de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que se precipitó al río Silvestre.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en las Cuencas

Bajo la dirección y coordinación del teniente adjunto de la Compañía de Langreo, el dispositivo está formado por diez agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Langreo, Oviedo, Pravia y Avilés, cuatro agentes de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio; dos de la Policía Local de Langreo; cinco miembros de Bomberos de Asturias; y un piloto de dron y el helicóptero de la misma entidad.

"Nuevamente, el reconocimiento se realizará desde Soto de Ribera hasta la desembocadura del río Nalón. Por parte de las Policías Locales de Langreo y de San Martín del Rey Aurelio se procederá a rastrear en su ámbito territorial de competencia, a lo largo de todo el recorrido de los ríos Silvestre y Nalón hasta su desembocadura. El dron se encarga de reconocer la zona baja del Nalón a la altura de Trubia", señaló la Guardia Civil.

Fatalidad

Se cumple una semana de la desaparición de María Teresa Pérez. El pasado viernes 6 de marzo, cuando recogía agua con un cubo de su jardín trasero, por donde pasa el arroyo Silvestre, se precipitó al río. Intentó coger el agua, pero el río bajaba con mucha fuerza y cayó. Tres kilómetros río abajo, en Piñera, un Policía Local vio el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, todo apunta a que ya había fallecido en ese momento. De inmediato se trasladaron a la zona miembros de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil, pero no consiguieron localizarla.

Noticias relacionadas y más

María Teresa Pérez es natural de San Justo, en Villaviciosa, aunque residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se trasladó a la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. En la casa de La Güerta reside parte de la familia: ella y su marido en la planta baja, en el primer piso su hija, el yerno y la nieta de la desaparecida.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La mujer que cayó al río en San Martín cogió un cubo de agua junto a su casa y la fuerza del agua la arrastró: la búsqueda se amplía hasta la presa de Soto de Ribera
  2. La Guardia Civil busca a una mujer de 56 años que se cayó al río en San Martín del Rey Aurelio
  3. Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
  4. Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
  5. Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
  6. Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo
  7. La Guardia Civil impide que los vecinos de Barredos paralicen la retirada de contenedores de basura soterrados
  8. Las dos ciudades asturianas que están entre las 30 más baratas de España para comprar vivienda

Una semana sin María Teresa: prosigue la búsqueda por todo el Nalón, hasta su desembocadura, de la mujer que cayó al río

Una semana sin María Teresa: prosigue la búsqueda por todo el Nalón, hasta su desembocadura, de la mujer que cayó al río

Coches a precios imbatibles en Laviana

Isabel Rivera renueva como presidenta de Cauce del Nalón

Isabel Rivera renueva como presidenta de Cauce del Nalón

Los dos "erasmus" asturianos atropellados en Sicilia por una conductora ebria se recuperan de sus heridas: "Ha sido milagroso, el coche quedó destrozado"

Los dos "erasmus" asturianos atropellados en Sicilia por una conductora ebria se recuperan de sus heridas: "Ha sido milagroso, el coche quedó destrozado"

Langreo "retomará y dotará de nuevo contenido" al hermanamiento institucional que mantiene desde hace tres décadas con el municipio cubano Diez de Octubre

Langreo "retomará y dotará de nuevo contenido" al hermanamiento institucional que mantiene desde hace tres décadas con el municipio cubano Diez de Octubre

Aller apuesta por una prórroga corta del servicio de agua, un acuerdo que incluye importantes invesiones

Aller apuesta por una prórroga corta del servicio de agua, un acuerdo que incluye importantes invesiones

Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco

Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco

Llega hasta el mar la búsqueda de la vecina de San Martín que se cayó al río: el sexto día de rastreo se cierra sin éxito

Llega hasta el mar la búsqueda de la vecina de San Martín que se cayó al río: el sexto día de rastreo se cierra sin éxito
Tracking Pixel Contents