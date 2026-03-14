Alumnos y familias del colegio La Llamiella de Riaño (Langreo) inician movilizaciones para protestar por el deterioro del centro: "Está hecho un asco"

Los alumnos y las familias del colegio la Llamiella de Riaño (Langreo) han iniciado movilizaciones por el deterioro de las instalaciones. Ya han promovido una "cacerolada" a las puertas del propio centro y el próximo lunes, a las 11.30 horas, protagonizarán una concentración de protesta frente al Ayuntamiento de Langreo. No estarán solos. También acudirán madres y padres de alumnos del colegio Eulalia Álvarez de La Felguera, que llevan semanas denunciando la situación en la que se encuentra el equipamiento.

Flor Martín, secretaria de la AMPA del colegio La Llamiella alertó del deterioro del centro. "Aquí ya llevamos varios años en los que cada vez hay menos mantenimiento, pero ahora estamos llegando a un punto que ya está todo hecho un asco". Y enumeró: "Las baldosas están sueltas y hay gente que ya ha sufrido caídas; tenemos raíces de árboles por ahí saliendo; no limpian; tenemos verdín en un acceso al centro y cuando llueve la gente patina; y también se nos está cayendo parte del revestimiento de la cornisa. Caen unos cascotes abajo que como pille a uno debajo lo mata. Si es verdad que el Ayuntamiento vino, puso ahí unas vallas y ahí lo dejó".

Los revestimientos afectados. / Cedida a LNE

También señaló Martín que "tenemos los canalones sin limpiar y cuando llueve se forma ahí un charco, donde los críos hacen el recreo. Y los guajes patinan, cuando juegan a la pelota. En fin, que tenemos el colegio un poco abandonado y la Consejería de Educación y el Ayuntamiento se pasan la pelota uno a otro a la hora de determinar de quién es la responsabilidad".

La representante de la AMPA apuntó que "queremos que nos den una solución y, por lo menos, que vengan a arreglar lo más urgente por la seguridad de los críos y de las personas que entran al colegio". Martín indicó que "ya hemos organizado una cacerolada en el propio colegio para que los niños participasen y la vamos a repetir todos los martes. Y el lunes será la concentración, a la que también vendrá gente del colegio Eulalia Álvarez".

Medidas

El gobierno local de Langreo (IU) anunció a principios de este mes que Ayuntamiento y Principado trabajan en común para trazar un plan de actuación que permite hacer frente a las deficiencias denunciadas en los centros educativos del concejo. La tarea requiere la implicación de ambas administraciones ya que la ley dicta que es Consistorio quien debe hacerse cargo del mantenimiento, de las obras menores, y que el Gobierno regional es el responsable de acometer las reformas estructurales, las actuaciones que afecten a los edificios.