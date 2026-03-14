La búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: la Guardia Civil confía en que la afluencia de pescadores este domingo (al arrancar la temporada) ayude a localizarla

Este sábado se ha completado el noveno día de búsqueda de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que se precipitó al río Silvestre, en San Martín del Rey Aurelio. Mañana domingo día 15 está previsto retomar el operativo. "Se da la circunstancia de que mañana se inicia la temporada de pesca, por lo que la afluencia de pescadores en la margen del río hace que aumente la posibilidad de encontrar el cuerpo de la desaparecida", indicó la Guardia Civil.

El operativo de búsqueda de este sábado se inició a las 09.05 horas, para tratar de dar con la mujer desaparecida desde la tarde el pasado 6 de marzo. Bajo la dirección y coordinación del teniente adjunto de Langreo, tomaron parte cinco patrullas de Seguridad Ciudadana de las compañías de la Guardia Civil de Langreo, Oviedo, Avilés y Pravia en sus respectivas demarcaciones. También participaron dos agentes de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, otros dos de la de Langreo y uno más de la de Pravia, así como cuatro miembros de Bomberos de Asturias, el dron de la entidad y un miembro de Cruz Roja.

A las 18.00 horas, la Guardia Civil de Asturias dio por finalizado el dispositivo de búsqueda. En el transcurso de la tarde se habían unido al mismo otras cuatro patrullas de Seguridad Ciudadana de las compañías de Langreo, Avilés, Oviedo y Pravia, que sustituyeron a las que participaron por la mañana.

Accidente

María Teresa Pérez, vecina de San Martín del Rey Aurelio, permanece desaparecida desde el pasado viernes 6 de marzo. Cuando recogía agua con un cubo de su jardín trasero, por donde pasa el arroyo Silvestre, se precipitó al río. Intentó coger el agua, pero el río bajaba con mucha fuerza y cayó. Tres kilómetros río abajo, en Piñera, un Policía Local vio el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, todo apunta a que ya había fallecido en ese momento. De inmediato se trasladaron a la zona miembros de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil, pero no consiguieron localizarla.