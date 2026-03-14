Carmen Zapico, directora del colegio de Rioturbio, premio "Mierense del año 2026": "En coles pequeños la cercanía compensa la falta de recursos"

El Colegio Público de Rioturbio acabada de ser distinguido como "Mierense del año". El galardón reconoce el trabajo de la comunidad educativo como referente integrador, destacando en especial el proyecto "Turbioteca", que busca promover la lectura ya no solo en las aulas, sino en el conjunto de esta desgastada barriada minera del valle de San Juan. La directora del colegio, Carmen Zapico, solo tiene palabras para dar las gracias. Empieza por la coordinadora del proyecto, Belén Osorio, para ampliar luego la gratitud al alumnado, al profesorado y la asociación de padres y madres, junto a los vecinos en general de Rioturbio. El premio ha tocado del corazón de todos.

-¿Qué significa para usted y para el colegio de Rioturbio recibir el galardón de Mierense del Año?

-Para nosotros es un orgullo enorme. Que un colegio público pequeño como el de Rioturbio reciba un reconocimiento de este nivel es muy emocionante. Sentimos que no solo se premia a un centro educativo, sino a todo un barrio que cree en su escuela. Este galardón reconoce el trabajo del profesorado, del alumnado, de las familias y muy especialmente del AMPA, que siempre está ahí apoyando cada iniciativa que ponemos en marcha. Es un premio que sentimos muy colectivo

-Cuando se anunció el premio comentó que estaban "en un sueño”. ¿Cómo vivieron ese momento en el centro?

-Fue una mezcla de sorpresa, emoción y mucha alegría. Cuando nos lo comunicaron lo compartimos enseguida con el claustro, con el alumnado y con las familias. La sensación general era de incredulidad, porque nosotros no trabajamos pensando en premios. Trabajamos para mejorar la vida del colegio y del barrio. Por eso, cuando llegó la noticia, sentimos que todo el esfuerzo de estos años tenía sentido y que, de alguna manera, se estaba reconociendo un trabajo colectivo.

-¿Cree que este reconocimiento tiene un valor especial para un colegio pequeño como el de Rioturbio?

-Sí, sin duda. Los centros pequeños a veces tenemos menos visibilidad, pero eso no significa que hagamos menos cosas. Al contrario, muchas veces los proyectos nacen precisamente de la cercanía entre el colegio y las familias. En nuestro caso, el tamaño nos permite trabajar muy unidos: profesorado, alumnado, familias y AMPA formamos una comunidad educativa muy implicada y eso hace que muchas iniciativas salgan adelante con mucha fuerza.

-¿Qué cree que ha visto el jurado en el proyecto de la Turbioteca para concederles este galardón?

´-Creo que han visto un proyecto que va más allá de una biblioteca escolar. Es un espacio vivo, abierto al barrio, donde se fomenta la lectura, pero también el encuentro entre generaciones y la participación de toda la comunidad educativa. Es un proyecto que nace desde la escuela pública y que se construye con la colaboración de muchas personas: profesorado, alumnado, familias, vecinos y el AMPA, que siempre ha estado muy implicado. Además, forma parte de una trayectoria de trabajo en el centro basada en proyectos de innovación educativa muy potentes. En los últimos años hemos desarrollado iniciativas como "Arte a la Vista", que ha tenido una gran repercusión. En Rioturbio entendemos la escuela como un espacio abierto donde siempre están pasando cosas y donde buscamos que los proyectos tengan un impacto real en el alumnado y también en el entorno.

¿Cómo nació la idea de crear la Turbioteca y qué necesidades querían cubrir en el colegio y en el barrio?

-La idea surgió de una reflexión sencilla: queríamos que la biblioteca del colegio tuviera más vida y que no fuera solo un lugar donde se guardan libros. En un barrio como Rioturbio, con una identidad muy fuerte, nos parecía importante que la escuela también fuera un punto de encuentro. Así nació la Turbioteca, con la idea de abrir el colegio al barrio y de convertir la lectura en una experiencia compartida entre alumnado, familias y vecinos.

-La Turbioteca se plantea como un punto de encuentro para vecinos y familias. ¿Cómo ha respondido el barrio a esta iniciativa?

-La respuesta ha sido muy positiva desde el principio. Las familias se han implicado mucho, el AMPA ha colaborado activamente en muchas de las actividades y los vecinos sienten la Turbioteca como algo suyo. Eso es lo más bonito: ver cómo el colegio se convierte en un espacio abierto donde pasan cosas que unen a la comunidad.

-Rioturbio es un antiguo barrio minero con una fuerte identidad comunitaria. ¿Ha ayudado eso a que el proyecto funcione?

-Muchísimo. Rioturbio tiene una historia muy marcada por el sentido de comunidad y eso se nota. Aquí la gente cuida mucho lo que es del barrio, y el colegio forma parte de esa identidad. Ese espíritu solidario ha hecho que muchas personas quieran colaborar y aportar su granito de arena para que el proyecto crezca.

.¿Qué le diría a otros centros educativos pequeños que quieren impulsar proyectos similares?

-Les diría que crean en sus ideas y en su comunidad educativa. Los coles pequeños tenemos una gran ventaja: la cercanía. Cuando profesorado, familias, alumnado y AMPA trabajan juntos, pueden surgir proyectos muy potentes. No hace falta tener grandes recursos; muchas veces lo más importante es tener ilusión, compromiso y ganas de abrir la escuela a su entorno.