Educación refuerza la escuelina de Morcín por las bajas: la Consejería prevé incorporar dos técnicas para recuperar el horario habitual del centro

La Consejería de Educación está trabajando para lograr que la Escuelina Monsacro, en Santa Eulalia de Morcín, recupere en breve la normalidad tras coger la baja cuatro de las siete docentes del centro. Las fuentes consultadas por este diario adelantaron que este mismo lunes está previsto que se cubra unas de las tres plazas vacantes de técnico de educación infantil (TEI), ya que la cuarta ausencia es la de la directora. Para el martes está prevista una segunda incorporación.

La Consejería de Educación apunta que solicitó personal a la Dirección General de Empleo Público en cuanto tuvo notificación de las bajas. A la espera de la incorporación de las profesionales ya demandadas, la medida inicialmente adoptada "fue reducir en media hora la entrada y en otra la salida para que las técnicas no sobrepasaran su horario", explican los responsables del servicio. Finalmente, según los padres, la entrada se produjo una hora más tarde de lo habitual y la salida una hora antes.

Las incorporaciones previstas permitirán aliviar la situación que ha vivido el centro durante las últimas semanas, marcada por la falta de personal suficiente para atender con normalidad a los menores matriculados. La Escuelina Monsacro cuenta con algo más de una treintena de niños menores de tres años, distribuidos en varias aulas según su edad. La plantilla habitual está formada por siete profesionales, entre ellas la directora.

Ausencias

La ausencia simultánea de cuatro trabajadoras obligó al centro a reorganizar su funcionamiento para poder mantener la actividad educativa y asistencial sin que el personal restante superase su jornada laboral. Esta situación derivó en la reducción temporal del horario, una medida que generó dificultades organizativas para muchas familias, especialmente para aquellas en las que ambos progenitores trabajan.

Desde la Consejería explican que la cobertura de las bajas en este tipo de centros requiere seguir los procedimientos administrativos establecidos para la contratación de personal sustituto. Por ese motivo, el departamento autonómico solicitó de inmediato la incorporación de nuevas profesionales a través de la Dirección General de Empleo Público, que es la encargada de gestionar las bolsas de trabajo.

Las previsiones apuntan a que, con las nuevas incorporaciones, el centro podrá recuperar progresivamente su funcionamiento habitual. El objetivo es que en los próximos días se normalice tanto el horario de entrada y salida como la organización pedagógica de las aulas.

Familias

Las familias del alumnado habían trasladado en los últimos días su preocupación por la situación del centro, al considerar que la sobrecarga de trabajo podía afectar tanto a las condiciones laborales de las educadoras como a la atención que reciben los menores.

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Con la llegada del nuevo personal, tanto la Administración educativa como la comunidad escolar esperan que la escuelina pueda volver a la rutina habitual y garantizar el correcto desarrollo de las actividades educativas y de cuidado que presta a los niños y niñas del concejo.