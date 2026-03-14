Gelatina de sidra, panchón y gamonéu: la receta de Héctor Fandiño, alumno del IES de Aller, para ganar un concurso nacional de cocina

Héctor Fandiño, estudiante del IES Valle de Aller, de Moreda, ha sido el ganador de la cuarta edición del Certamen "Talentos by Abril", dé ámbito nacional. Su propuesta "Tradición Asgaya", se ha alzado con la victoria en la final celebrada este viernes en el Centro Superior de Hostelería de Galicia, en Santiago de Compostela. El galardón fue entregado por la directora de marketing de Aceites Abril, Elena Pérez Canal, y por el director de la Agencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles.

Como ganador del certamen, Héctor Fandiño recibirá una beca para el Curso Superior de Chef en Cocina y Pastelería en el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Además, durante este año será cocinero residente de Aceites Abril, participando en showcookings, maridajes y diferentes acciones promocionales organizadas por la firma orensana, "una experiencia que le permitirá seguir desarrollando su talento y darse a conocer dentro del sector gastronómico", señalaron los organizadores. Garbiñe Martín, del centro de hostelería de Galdakao, en Vizcaya, obtuvo el segundo puesto con su propuesta culinaria "Itsas Begitelle"

Tras recibir el galardón, Fandiño aseguró sentirse "superfeliz" por la oportunidad de ser cocinero residente y por "el premiazo" de estudiar un año en la escuela de hostelería gallega. Además, indicó que participar en este certamen ha supuesto "una experiencia muy creativa y divertida", en la que destacó el "compañerismo" de los aspirantes, "ayudándonos todos en cocina". En estas cuatro ediciones, Asturias suma dos ganadores (2024 y 2026) y un finalista (2025).

La entrega de premios. / Cedida a LNE

La propuesta ganadora, titulada "Tradición Asgaya" consta de una torta de maíz sobre el que se sitúa una crépine de ternera asturiana con setas, cebolla y manzana. Sobre ello un chosco de Tineo crujiente y gelatina de sidra. Al lado se coloca una ganache de chocolate blanco, aceite de oliva de Gotas de Abril y vinagre de estragón. Al otro lado, un panchón típico de Moreda y encima un mousse de gamonéu. Para finalizar, se decora con unas pequeñas gotas de mermelada de aceite. "Es la cocina que me gusta hacer”, recalcó Fandiño, de 27 años.

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Ocho aspirantes

Un total de ocho jóvenes cocineros procedentes de Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Castilla-La Mancha y País Vasco, acompañados cada uno de ellos por un profesor, se desplazaron a las instalaciones del Centro Superior de Hostelería de Galicia para cocinar en vivo y en directo. Así compitieron en esta gran final tras superar las fases previas del certamen, en las que participaron más de 60 alumnos procedentes de 21 centros públicos de hostelería.