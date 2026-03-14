El gobierno local de Langreo no privatizará la reparación de los vehículos municipales: "Se mantendrá la gestión pública"

Convocatoria por Llangréu-Izquierda Unida y el gobierno local de Langreo (sustentado por esta formación) manifestaron su «rotundo apoyo» a los trabajadores municipales después de que la formación Es por Langreo pidiera estudiar la externalización del servicio de reparación de los vehículos municipales ante «las averías constantes».

"Como organización progresista, siempre hemos defendido, y seguiremos defendiendo, la necesidad de contar con unos servicios públicos de calidad, dotados de los recursos humanos y materiales necesarios para prestar una atención adecuada a la ciudadanía", indicó la coalición de izquierda, cuyo coordinador en Langreo es David Álvarez: "Somos conscientes de las dificultades que se han producido al no haberse completado aún el proceso de renovación del parque móvil del área de Obras y Servicios Operativos. Este proceso está en marcha desde 2023, año en el que se realizó una inversión cercana al medio millón de euros en maquinaria, dentro de un plan integral impulsado por el actual equipo de gobierno para la renovación progresiva de los vehículos municipales destinados a la intervención urbana. Con esta iniciativa se pretende poner fin a años de falta de inversión y de soluciones provisionales que habían caracterizado la gestión del anterior gobierno municipal (PSOE)".

"Gracias a este plan de restitución", prosiguió IU, "ya se han renovado las cisternas baldeadoras, las pick-ups y vehículos destinados a la recogida de residuos. Asimismo, ya se encuentra consignada presupuestariamente la adquisición de un camión de carga trasera, mientras que también se está ejecutando el alquiler de barredoras y la compra de una máquina de diagnosis para el taller mecánico municipal, que llegará próximamente a las instalaciones del Ayuntamiento".

Inversión

La coalición de izquierda señaló que "la inversión ejecutada hasta el momento supera los 850.000 euros, una cifra que se verá notablemente incrementada cuando se incorpore el remanente correspondiente a 2025 —al que se sumará el que no pudo ejecutarse en 2024 debido a las limitaciones impuestas por el Gobierno central—, lo que permitirá culminar el plan de renovación previsto. Como es bien conocido, la imposibilidad de avanzar con mayor rapidez en estas inversiones responde a los límites establecidos por el Gobierno central para el uso de los remanentes presupuestarios de las administraciones locales, una cuestión que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)".

El concejal delegado, Pablo Álvarez, indicó que "es necesario actualizar nuestro parque móvil para poder ofrecer a los vecinos y vecinas un servicio de calidad. Esto pasa también por mantener la gestión pública de los servicios y no optar por fórmulas de privatización o externalización".

Por otro lado, desde Convocatoria por Llangréu-IU aseguraron que "consideramos necesario manifestar nuestro rechazo al comunicado emitido por UGT, en el que se realiza un ataque frontal a nuestro concejal, que entendemos profundamente desafortunado, malintencionado y alejado de la realidad".

Nueva máquina

Apuntó IU que "la información facilitada por UGT es falsa. Resulta especialmente llamativo que ni siquiera se haya verificado cuál es el salario real de nuestro compañero, cuya retribución fue aprobada en la Mesa General de Negociación, órgano del que el propio sindicato forma parte. Del mismo modo, tampoco han considerado oportuno mencionar que la máquina de diagnóstico, cuya adquisición se reclama, ya ha sido comprada y que el servicio únicamente está a la espera de su llegada a las instalaciones municipales".

"En cualquier caso, confiamos en que este tipo de descalificaciones personales no respondan a una represalia por la denuncia presentada en su momento por el concejal ante el fraude en las subvenciones que afectaba al sindicato UGT", concluyeron.