Mieres da el primer paso (sin vuelta atrás) para construir una nave municipal "del siglo XXI": este será su millonario coste

El Ayuntamiento de Mieres acaba de dar el paso definitivo para abordar la construcción de una nueva nave municipal. La administración local ha sacado a licitación la redacción del proyecto, con un coste máximo de medio millón de euros. A continuación, llegará el traslado de la actividad a Sueros, una actuación que ya en su conjunto tendrá un coste de 5,2 millones de euros, presupuesto que define la magnitud y alcance del proyecto.

El Consistorio ha iniciado así el proceso para contratar la redacción del proyecto técnico y la dirección facultativa de la futura Nave Municipal de Servicios, una infraestructura considerada estratégica dentro del plan de modernización que el gobierno local viene desarrollando en los últimos años. “Esta estrategia ya ha permitido renovar vehículos, maquinaria y equipamientos, además de reorganizar distintos servicios con el objetivo de mejorar la atención que se presta a la ciudadanía”, destacan los portavoces municipales.

La nueva instalación se ubicará en la zona de Sueros, junto al Centro de Transportes municipal, y funcionará como centro logístico y de almacenamiento para diferentes áreas del Ayuntamiento. El concejal responsable de Recursos Humanos, Seguridad Ciudadana y Modernización y portavoz del gobierno local, Francisco García, subrayó que el proyecto busca dar un salto cualitativo en las infraestructuras municipales. “Pasaremos de una nave decimonónica a una del siglo XXI”, resumió.

García destacó que el objetivo es contar con una instalación moderna, funcional y preparada para responder a las necesidades del municipio durante las próximas décadas. “Queremos el mejor diseño posible para la futura sede logística de los servicios municipales. Será una infraestructura que permita trabajar más y mejor, gestionar de forma más eficiente los medios y materiales municipales y ofrecer un servicio de mayor calidad a los vecinos y vecinas”, explicó.

Presupuesto máximo

El contrato ahora licitado incluye la redacción completa del proyecto básico y de ejecución, así como el estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de las obras. El presupuesto máximo para estos trabajos se sitúa en medio millón de euros, ya que el Ayuntamiento pretende contar con “un diseño técnico de alta precisión que marque las bases de la futura construcción”.

La nave municipal tendrá una superficie total de 7.410 metros cuadrados, una extensión equivalente a la de un campo de fútbol con dimensiones FIFA. En conjunto, el Ayuntamiento estima que el coste total del proyecto, incluyendo el contrato de redacción y dirección de obra actualmente en licitación, alcanzará los 5,2 millones de euros.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto será su apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad. Según establecen los pliegos técnicos, el diseño deberá priorizar el aprovechamiento de la luz natural, un aislamiento térmico de alto rendimiento y la posible integración de energías renovables, entre ellas instalaciones fotovoltaicas. Además, el proyecto deberá contemplar un estricto plan de gestión de residuos durante todo el proceso de construcción.

Integración en el entorno

El Ayuntamiento también quiere que la nave no sea un simple bloque industrial, sino una infraestructura integrada en su entorno. Por ello, el proyecto deberá incluir propuestas de urbanización y paisajismo que garanticen zonas verdes, accesos adecuados y una mejora estética del área donde se levantará el equipamiento.

Las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación disponen hasta el próximo 8 de abril para presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. El Consistorio valorará especialmente la solvencia técnica de las propuestas y las mejoras en los plazos de entrega del proyecto. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento “reafirma su compromiso con la modernización de los servicios municipales y con una gestión más eficiente del patrimonio público”.