Mieres recupera los viales y el parque junto al nuevo cuartel tras cuatro años de obras

La dilatada y problemática obra del nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres ya está totalmente concluida y el nuevo equipamiento luce ya integrado en el entramado vial de la zona norte de la ciudad. La retirada del vallado que durante cuatro años ha abrigado el desarrollo del proyecto ha permitido despejar todo el frente del inmueble, recuperando los vecinos el parque que se encuentra en la calle Siero. Según las fuentes próximas a la actuación consultadas por este diario, la inauguración del cuartel ya solo depende de la dotación de mobiliario.

La finalización de las obras ha permitido además abrir al tránsito los amplios viales que rodean el complejo, devolviendo a los vecinos un espacio urbano que durante los últimos años permaneció cerrado al paso. La zona ajardinada situada entre las calles Gijón, Siero y Luarca vuelve a ser plenamente accesible, integrando el nuevo edificio en el entramado urbano de la ciudad y recuperando para el uso ciudadano un entorno que ha permanecido condicionado por la ejecución de las obras desde febrero de 2021.

El nuevo vial del cuartel de Mieres. / David Montañés

Modernas instalaciones

Los trabajos en el cuartel, promovidos por el Ministerio del Interior para dotar a la comarca de unas instalaciones modernas de la Guardia Civil, se encuentran concluidos desde hace varias semanas. Sin embargo, el complejo continúa a la espera de que se concrete una fecha para su inauguración oficial. Si los plazos previstos se cumplen, el traslado de los agentes desde las actuales dependencias podría producirse antes del verano.

El Ministerio del Interior llegó a valorar recientemente la posibilidad de poner en servicio el edificio utilizando de manera provisional el mobiliario de las actuales instalaciones del cuerpo en Mieres, ubicadas en el antiguo centro de salud de la calle Alfonso Camín. No obstante, el planteamiento que parece imponerse es esperar a la llegada del equipamiento definitivo, cuya adjudicación todavía no se ha resuelto, lo que ha provocado que la inauguración continúe posponiéndose.

Mientras tanto, el entorno del cuartel ha comenzado ya a recuperar su normalidad urbana. Con la retirada del vallado perimetral, se han reabierto los itinerarios peatonales y los accesos rodados que conectan la parcela con las calles próximas. Los vecinos pueden transitar de nuevo por el espacio ajardinado situado entre las calles Gijón, Siero y Luarca, una zona que actúa como punto de conexión entre la Avenida de México y el acceso norte al centro urbano.

Sin cambios viales

En el Ayuntamiento de Mieres están analizando además el impacto que tendrá la entrada en funcionamiento del cuartel en el tráfico de la zona. Tras estudiar los accesos desde el enlace norte con la autovía, los técnicos municipales han determinado que no será necesario acometer una reordenación del tráfico cuando el edificio entre en servicio. Se trata de uno de los principales nudos de acceso a la ciudad, pero la infraestructura viaria existente se considera suficiente para absorber los movimientos de vehículos asociados a la actividad del acuartelamiento.

La única medida que se estudia en estos momentos es habilitar un permiso especial para que los vehículos oficiales puedan acceder a la calle Gijón desde la Avenida de México en ambos sentidos, sorteando algunas restricciones de giro existentes en la actualidad. El objetivo es garantizar que las patrullas puedan incorporarse con rapidez a la red viaria en caso de emergencia.

El nuevo cuartel ocupa una amplia parcela en la zona norte de la ciudad y permitirá concentrar en un mismo espacio todas las unidades de la Guardia Civil en el concejo, cerca de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales. Desde Mieres se prestan servicios especializados como montaña, unidad cinológica, policía judicial, intervención de armas y tráfico.

El traslado

El edificio presenta un diseño moderno y funcional, con varios volúmenes interconectados y zonas diferenciadas para atención al público, dependencias operativas, áreas administrativas y viviendas oficiales. Con su entrada en funcionamiento, la Guardia Civil dejará atrás unas instalaciones provisionales que ha ocupado durante más de una década tras el desalojo del antiguo cuartel por problemas estructurales en 2011.

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Tras años de retrasos y contratiempos administrativos y técnicos, la apertura de los viales que rodean el complejo simboliza ahora el tramo final de un proyecto largamente esperado por la ciudad. La cuenta atrás para su inauguración ha comenzado.