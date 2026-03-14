El mundo del ciclismo respalda el museo regional que prepara Lena: "Es un proyecto muy ilusionante; será un referente"

El anuncio de que Lena contará con un museo de carácter regional dedicado al ciclismo ha sido recibido con entusiasmo en el mundo de las dos ruedas . Clubes y aficionados destacan el valor de una iniciativa que aspira a preservar la memoria de un deporte profundamente ligado a la identidad de la región y a sus míticos puertos de montaña.

El Club Ciclista Puerta de Asturias, uno de los referentes del ciclismo en el Principado, ha sido uno de los primeros en valorar públicamente el proyecto. Su presidente, Emilio Fernández, lo califica como "un proyecto muy ilusionante que nace con vocación de convertirse en un referente regional". En su opinión, la iniciativa puede convertirse con el paso del tiempo en un "punto de encuentro" para aficionados y deportistas, además de en "un escaparate para la historia del ciclismo asturiano". "Es el fruto de una larga reivindicación"

En la misma línea se expresa el portavoz del club, Roberto Menéndez, quien confía en que el museo tenga un crecimiento progresivo. "El objetivo es que con los años pueda ir ampliándose y acabe convertido en un espacio como el museo que desde hace tiempo existe en Cantabria y que está todos los días lleno", señala. Para el dirigente deportivo, el proyecto tiene también un valor patrimonial importante.

"Esperamos que sirva para que salga a la luz mucho material que está en manos de particulares y que corre el peligro de perderse", añade Menéndez. Desde el club lenense consideran que el futuro museo contribuirá además a reforzar la imagen del territorio como destino ligado al ciclismo. "La dimensión de la iniciativa ayudará a fortalecer la imagen de Lena, en particular, y de la comarca del Caudal ,en general ,como referente del mundo del cicloturismo", subraya Menéndez.

El Ayuntamiento de Lena anunció recientemente la creación del Museo del Ciclismo de Asturias, un proyecto cultural y turístico que se ubicará en el área del Sotón y que contará con una inversión superior a los 261.000 euros procedentes del Plan Turístico de la Montaña Central. La iniciativa pretende preservar, difundir y poner en valor el patrimonio histórico del ciclismo en la comunidad.

El diseño del museo se inspira en el propio recorrido ciclista, planteando un itinerario continuo, ascendente y progresivo que guiará a los visitantes por distintas etapas temáticas relacionadas con la evolución del ciclismo en Asturias y la geografía de sus puertos de montaña. El edificio combinará materiales como acero, madera y contenedores marítimos, en una arquitectura que evoca tanto la tradición industrial de la zona como el carácter itinerante de las grandes pruebas ciclistas.

El diseño

El espacio contará con una zona de acceso y recepción con tienda, una exposición permanente organizada cronológicamente, áreas para muestras temporales y espacios educativos destinados a talleres sobre movilidad sostenible y deporte. El recorrido museográfico abarcará desde los orígenes del ciclismo en Asturias hasta la consolidación de competiciones emblemáticas como la Vuelta a Asturias, cuya organización colaborará aportando material museístico junto al propio Club Puerta de Asturias. Con este proyecto, Lena aspira a consolidarse como un punto de referencia para los aficionados al ciclismo, combinando patrimonio deportivo, divulgación cultural y promoción turística en un entorno marcado por la tradición ciclista y el atractivo de sus paisajes de montaña.