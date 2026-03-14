Noveno día de búsqueda de la mujer que cayó al río en San Martín: Guardia Civil, Policía Local, bomberos y Cruz Roja participan en el operativo

Noveno día de búsqueda de María Teresa Pérez, la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que se precipitó al río Silvestre. La Guardia Civil retomó a las 09.05 horas de este sábado el dispositivo para tratar de dar con la mujer desparacida desde la tarde el pasado 6 de marzo.

Bajo la dirección y coordinación del teniente adjunto de Langreo, participan en el operativo cinco patrullas de Seguridad Ciudadana de las compañías de la Guardia Civil de Langreo, Oviedo, Avilés y Pravia en sus respectivas demarcaciones. También toman parte dos agentes de la Policía Local de San Martín del Rey Aurelio, otros dos de la de Langreo y uno más de la de Pravia, así como cuatro miembros de Bomberos de Asturias, el dron de la entidad y un miembro de Cruz Roja.

Caída al río

María Teresa Pérez, vecina de San Martín del Rey Aurelio, está desaparecida desde el pasado viernes 6 de marzo. Cuando recogía agua con un cubo de su jardín trasero, por donde pasa el arroyo Silvestre, se precipitó al río. Intentó coger el agua, pero el río bajaba con mucha fuerza y cayó. Tres kilómetros río abajo, en Piñera, un Policía Local vio el cuerpo de la mujer flotando boca abajo, todo apunta a que ya había fallecido en ese momento. De inmediato se trasladaron a la zona miembros de Bomberos de Asturias y de la Guardia Civil, pero no consiguieron localizarla.

María Teresa Pérez es natural de San Justo, en Villaviciosa, aunque residía en Barcelona hasta que hace alrededor de tres años se trasladó a la zona rural de San Martín, cerca de El Entrego. En la casa de La Güerta reside parte de la familia: ella y su marido en la planta baja, en el primer piso su hija, el yerno y la nieta de la desaparecida.