El PP de Langreo acusa a IU y PSOE de reorganizar las comisiones municipales para "mantener la mayoría" en ellas

El PP de Langreo criticó este sábado la recomposición de la representación en las comisiones informativas del Ayuntamiento, tras el paso a los no adscritos de Araceli Jánez, que hasta el mes pasado formaba parte del gobierno local y que fue expulsada como consecuencia de la denominada "crisis de las croquetas". Jánez denunció "trato de favor" a la asociación de vecinos de Riaño por su afinidad con el Partido Comunista, una acusación que el gobierno local niega.

El PP argumentó este sábado que "tras el último episodio de paso a no adscritos protagonizado en febrero por una concejala del equipo de gobierno de Convocatoria por Llangréu, lo que corresponde es una reorganización de la composición de las comisiones informativas ya que los concejales no adscritos tienen derecho reconocido por Ley a asistir a todas las comisiones informativas que estén creadas en el Ayuntamiento, lo cual, lógicamente, va en perjuicio de la representación del resto de grupos municipales, sobre todo de aquellos que sufren el transfuguismo en sus filas".

Durante esta semana se celebraron varias reuniones de la Junta de Portavoces para tratar el asunto donde se presentaron varias propuestas y finalmente el equipo de gobierno "renunció al planteamiento que había presentado en la primera reunión para asumir el que realizó el PSOE que se plantea en dos vertientes: la disminución en el número de comisiones pasando de 6 a 4, un planteamiento que cuenta con voto unánime de los grupos municipales; y una composición de 14 miembros (5 IU, 2 PSOE, 2 PP, 1 Vox y 4 no adscritos). Es decir, el PSOE propone que el grupo que pierde un concejal gane mayor representatividad en la comisión y ello con el único objetivo de poder mantener una mayoría PSOE-IU en las comisiones a imagen de la mayoría absoluta de la que ya disponen en el Pleno", apuntaron los populares.

Motivación

Para el PP "esa es la única motivación que guía esta propuesta, que será legal pero evidencia que el grupo municipal del equipo de gobierno que pierde un concejal, se beneficia de mayor representación en las comisiones informativas para poder sumar mayoría con su socio único y preferente asumiendo, una vez más, el paso que le marca el PSOE. No se cuestiona que la fórmula no sea legal, pero ello no quita que existan otras composiciones igual de legales y más equitativas en este caso concreto".

A juicio de los populares, el Alcalde "no acepta que está gobernando con 7 concejales de 21 y ve en su socio único la tabla de salvación que le saque adelante sus propuestas. Estamos ante un gobierno seguidista, que ha cedido de forma descarada el timón de mando a un grupo municipal que se ha dejado por el camino casi a la mitad de los concejales con los que arrancó el mandato y que le marca el paso en los asuntos de calado para Langreo".

La composición propuesta por "el socio único y preferente del Alcalde", expone el PP, "trae más consecuencias. Se garantizan la mayoría en la Mesa General de Negociación donde se tratan asuntos relacionados con el personal municipal que no necesariamente tienen que pasar por el Pleno, asegurándose pues que todas las propuestas que el PSOE pacte con el equipo de gobierno saldrán adelante tanto en las comisiones como en el Pleno".

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Acuerdo

"No se critica que haya grupos municipales afines que lleguen a acuerdos, incluso que actúen como coalición de gobierno como es el caso de Langreo", prosiguieron los populares, "pero de ahí a buscar todo tipo de andamiajes para hacer cuadrar los números va un trecho muy grande. Y todo esto cuenta con el último invitado a la mesa; Vox se siente encantado como colaborador entusiasta sin darse cuenta de que el acuerdo ya venía preparado. Aplaude y santifica un acuerdo pensando que así le van a aceptar en el grupo de la cuchipanda".