El Alcalde se pone firme con el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Mieres y emplaza a Marlaska a equipar sin demora el inmueble

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez (IU), ha solicitado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, información concreta sobre la apertura del nuevo cuartel de la Guardia Civil, cuya obra ya está finalizada, y sobre la dotación de mobiliario y equipamiento del edificio. En una carta remitida al Ministerio, Álvarez recuerda los retrasos acumulados por el proyecto, anunciado en 2011, y reclama "garantías" de que la instalación se pondrá en funcionamiento en "condiciones óptimas", "con el nuevo mobiliario y equipamiento necesario para el cuartel más moderno de Asturias".

Zona exterior acotada del nuevo cuartel . | D. M.

El Alcalde destaca la labor de los efectivos del cuerpo, que han trabajado durante quince años en instalaciones provisionales y con limitaciones técnicas y materiales: "Desempeñan sus funciones con enorme ejemplaridad y responsabilidad, a pesar de las dificultades que han soportado durante tanto tiempo", subraya Álvarez. Además, recuerda que desde el Ayuntamiento se ha transmitido reiteradamente al Ministerio la preocupación de la ciudadanía por los retrasos y la falta de información sobre la fase final del proyecto.

El nuevo cuartel, ubicado en la zona norte de Mieres, ya ha completado las obras y luce plenamente integrado en el entramado urbano de la ciudad. La retirada del vallado perimetral ha permitido recuperar para los vecinos el parque situado en la calle Siero, así como reabrir los viales que conectan la parcela con las calles Gijón, Siero y Luarca, devolviendo la normalidad a un entorno que había estado condicionado por las obras desde febrero de 2021.

Las instalaciones, modernas y funcionales, incluyen dependencias operativas, áreas administrativas, viviendas oficiales y zonas de atención al público. Concentrarán a cerca de un centenar de agentes distribuidos en cinco puestos territoriales y acogerán servicios especializados como montaña, unidad cinológica, policía judicial, intervención de armas y tráfico.

Pese a la finalización de la obra, la inauguración del cuartel sigue pendiente debido a la falta de mobiliario definitivo. Según fuentes próximas a la actuación, la entrada en funcionamiento solo depende de la dotación de equipos y muebles, aunque el Ministerio había valorado utilizar temporalmente el mobiliario de las actuales instalaciones en la calle Alfonso Camín.

El Ayuntamiento mantiene que la ordenación viaria existente es suficiente para absorber el tráfico asociado al cuartel, con la única medida pendiente de habilitar un acceso especial para vehículos oficiales desde la Avenida de México.

En su carta, Manuel Ángel Álvarez insta al Ministerio a fijar plazos concretos y garantizar que la instalación abra "con todos los medios materiales y en el menor tiempo posible", con el objetivo de "poner fin a un retraso que se ha prolongado durante quince años y ofrecer a Mieres un cuartel de referencia en Asturias".