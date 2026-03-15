Emergencias y Guardia Civil chocan en la búsqueda de María Teresa Pérez: el operativo destapa (de nuevo) fricciones por la coordinación de los rescates

El operativo para localizar a María Teresa Pérez –la vecina de San Martín del Rey Aurelio, de 56 años, que el pasado 6 de marzo cayó al río Silvestre– ha vuelto a destapar las fricciones existentes entre la Guardia Civil y el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) por la dirección de los dispositivos de búsqueda en la región. Este domingo, Miguel Pérez, jefe de Bomberos de Asturias de la zona centro-occidente mostró su malestar ante el hecho de que la Benemérita se quiera arrogar "a nivel mediático un liderazgo que no le corresponde" porque "la competencia del mando único de estas operaciones es de la comunidad autónoma".

Julián Gallego y Javier Fernández, con el Nalón al fondo, en Sama.

No es la primera vez que afloran estas tensiones. El pasado enero, la búsqueda en Coaña del pescador Juan Carlos Suárez escenificó el choque. Tanto el SEPA como la Benemérita comunicaron que llevaban el mando del despliegue, saliendo a flote una colisión de competencias que lleva meses sucediendo en operativos de búsqueda y rescate en Asturias. El conflicto por las competencias llegó incluso al debate político, en la Junta del Principado.

Ahora ha vuelto el desencuentro con la búsqueda de María Teresa Pérez. Al igual que en operativos anteriores, la colaboración es estrecha sobre el terreno, a la hora de implicarse en el objetivo compartido. Sin embargo, las fricciones afloran a la hora de comunicar los avances o definir quién lleva la coordinación del operativo.

A primera hora de la tarde de este domingo, la Guardia Civil comunicó que daba por suspendida la búsqueda, tras diez días de operativo, mientras que representantes de Bomberos de Asturias indicaban que, por su parte, el rastreo seguiría el lunes. Más tarde, la Guardia Civil afirmó también que la búsqueda se retomaría el lunes.

Competencias

El jefe de zona de Bomberos de Asturias de la zona centro-occidente, que dirigió el operativo del lunes al jueves, indicó ayer que "el consejero Alejandro Calvo (consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias) salió hace poco todavía dando explicaciones, tras una pregunta parlamentaria de Foro, para exponer lo que dice la Ley de Protección Civil sobre el mando único en las emergencias. Y expuso que esa competencia, salvo que esté decretado el interés nacional, recae en las comunidades autónomas, en lo que es la extinción de incendios, salvamentos y protección civil. En este caso a través del SEPA y de lo que es el 112 Asturias y Bomberos de Asturias".

Señaló también que las fricciones "vienen de lejos" porque la Guardia Civil "va por libre" y "no se ciñe a ningún tipo de autoridad por encima. Y nosotros consideramos que las búsquedas son nuestra competencia y que la Guardia Civil es una organización más como puede ser Cruz Roja, la Policía Local o los voluntarios de Protección Civil. De hecho todos ellos guardan cierta disciplina en este tema, pero la Guardia Civil no". Remarcó que, sobre el terreno, en este tipo de emergencias, "se ve colaboración con los mandos que están allí, sin ningún tipo de problema, pero después coges la prensa y parece ser que la Guardia Civil no entiende lo que se explicó en la Junta", buscando "a nivel mediático un liderazgo que no le corresponde".

Defensa

También apuntó Miguel Pérez que "echamos de menos que el director general de Protección Civil y el consejero salgan más a defender que las competencias son de la propia comunidad autónoma". Y añadió: "Me da mucha rabia porque en Asturias tenemos un servicio de emergencias modélico a nivel de toda España. Atendemos lo mismo un incendio forestal que uno urbano, tenemos 19 parques de bomberos y un grupo de rescate modélico en toda Europa, con médicos rescatadores que hacen 400 intervenciones al año. Esto no lo hay en toda España".

En el décimo día de búsqueda de la mujer que cayó al río, los esfuerzos no dieron resultado. Pescadores que se acercaron al Nalón y usuarios del paseo fluvial, como los langreanos Javier Fernández y Julián Gallego, no perdían de vista el río para tratar de colaborar. "Todos miramos a ver si vemos algo".