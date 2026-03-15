Rutas escolares más seguras en Langreo: el Ayuntamiento pide al Principado un vial para reducir el tráfico frente a los colegios de Sama

El Ayuntamiento ha pedido al Principado que estudie la viabilidad de prolongar el vial que llega hasta la nueva estación de Feve en Sama y extenderlo hasta las inmediaciones del colegio Juan Luis Iglesias Prada. El objetivo es derivar la mayor parte posible del tráfico (incluyendo autobuses y vehículos de servicio) que ahora discurre por el paseo de Los Llerones y llevarlo por la parte trasera de los equipamientos docentes que se concentran en la zona (dos colegios públicos, un instituto y el citado centro de educación especial), con la idea de mejorar la seguridad de los escolares que acuden diariamente a estos centros.

La zona por la que se pide prolongar el vial. | M. Á. G

Antes de que se iniciaran las obras de urbanización del soterramiento, el Ayuntamiento ya planteó a la Consejería de Movilidad la petición de recuperar ese vial, que funcionaba antes de los trabajos del plan de vías. Cuando empezaron las obras, el paso quedó cortado y fuera de servicio, limitado al paso de maquinaria, como parte de los trabajos de soterramiento. Ahora el Ayuntamiento quiere recuperarlo, aunque primero habrá que analizar si es viable debido a las limitaciones del espacio derivadas de la ejecución del nuevo trazado ferroviario.

Según el proyecto actual, el vial interno que se está ejecutando dentro de la obra de urbanización solo llegará hasta la nueva estación de Sama, donde también hay un aparcamiento, en las inmediaciones del IES Jerónimo González.

"La intención del Ayuntamiento es continuar con el vial, con el ancho suficiente, hasta el final, que sería la parte de atrás del polideportivo de La Montera y del colegio Iglesias Prada, pasando también tras el colegio José Bernardo, para que pudiesen circular por ahí vehículos de servicio de los centros educativos", aseguró el edil de Urbanismo de Langreo, José Antonio Cases.

El edil langreano reconoció que "no hay mucho espacio" y que habrá que ver cómo avanzan las obras "para ver si se puede continuar con el vial, que hace años tuvo servicio para autobuses y turismos". "Es una idea que no descartamos y que nos gustaría que se llevase a cabo, pero ya digo que hay que ver cómo avanzan las obras y el espacio que puede quedar".

Viabilidad

Insistió Cases en que el Ayuntamiento quiere que se analice "la viabilidad de llevarlo hasta el final. El objetivo es evitar el mayor trafico posible por el paseo de Los Llerones". Y añadió: "Si todo ese tráfico se puede meter por la parte de atrás de los colegios, mucho mejor. Pero hay que verlo técnicamente".

La urbanización de los terrenos afectados por el plan de vías de Langreo se encuentra en la actualidad en ejecución. Se inició de forma oficial el pasado octubre, tiene un coste de 9,3 millones y un plazo de ejecución de 15 meses. La intervención, cofinanciada por el Fondo para la Transición Justa, supondrá la transformación integral de un espacio de 55,4 hectáreas a lo largo de más de dos kilómetros, para cohesionar el casco urbano de La Felguera, dividido históricamente por las vías de tren, y consolidar un nuevo eje de unión entre este distrito de Langreo y Sama.

A la altura de Valnalón habrá un bulevar de 500 metros de largo. Su paseo central, de uso exclusivamente peatonal, tendrá un ancho de entre 12,5 y 14,5 metros. El carril bici se ubicará en la acera derecha de la calzada. En las zonas adyacentes y en paralelo a los viales se instalarán jardineras.