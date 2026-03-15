Temporal de quejas en Pajares, con fallos en los remontes (con esquiadores colgando) y cierres polémicos por viento (que va y viene)

Valgrande- Pajares está sufriendo la temporada invernal más turbulenta que se recuerda en la estación lenense. Con clubes, asociaciones vecinales, concesionarios y hosteleros en pie de guerra contra la Dirección General de Deportes por una supuesta mala gestión de la instalación, el viento ha surgido como un nuevo elemento agitador. Un viento que va y viene confusamente para mayor enfado de los esquiadores.

La estación motriz y salida de la telecabina, ayer sin actividad. | LNE

El equipamiento no abrió sus puertas este domingo alegando, en principio, rachas de aire. A las ocho y media de la mañana la estación anuncio en su página web que la apertura quedaba condicionada a la evolución del viento. Eso se trasladó a los concesionarios. Ya el sábado hubo cierre sobre las dos de la tarde por el mismo motivo. Tras ese primer anuncio, ayer se comunicó una apertura progresiva, que no se haría efectiva hasta casi la una de la tarde, cuando ya no quedaban apenas esquiadores en la estación. El telesilla del Valle del Sol abriría aún más tarde.

Captura de la página web de Valgrande-Pajares, a primera hora de este domingo. / LNE

Según avanzó la mañana los responsables de explotación reconocieron que la parálisis se debía a un problema con el hielo en los remontes. Para entonces el cabreo era ya incontrolable. La crispación fue a mayores cuando uno de los pocos grupos que permaneció esperando en Pajares la apertura de la pista se quedó atrapado en el telesilla del Brañillín, en la zona alta. "La causa fue un fallo en el motor auxiliar, un problema que ya se detectó en su momento en las pruebas de carga", explican desde el entorno de la estación. Cinco personas se quedaron colgadas en el telesilla durante más de media hora. Por primera vez en años fue necesario movilizar las sacas de rescate, el operativo que permite mediante arneses rescatar a los usuarios en caso de emergencia. Finalmente, cuando ya estaba cercano el plazo que el protocolo exige para esta actuación, el motor logró arrancar.

Según los recuentos oficiales, ya son 35 los días que la estación ha cerrado por causa del viento. Esto significa, según fuentes internas consultadas por este diario, el cuádruple de lo que es habitual en una campaña. Los clubes y los usuarios en general se quejan de que solo este invierno Pajares ha cerrado más veces por exceso de aire que las otras ocho estaciones de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Central juntas.

Cabreo mayúsculo

"Esto es inaceptable y un auténtico desastre. Es una ruina para los concesionarios y los profesionales que viven de la estación", señalaron ayer responsables de los clubes de esquí y concesionarios de Valgrande tras confirmarse la suspensión de los cursillos por el cierre de los remontes. El cabreo en Pajares es mayúsculo por una campaña que califican de "calamitosa" y "ruinosa". Además, los esquiadores y los concesionarios se sienten engañados.

Los mayores conocedores de la estación, con contacto directo con parte de la plantilla, aseguran que el problema que está derivando en un vendaval de cierres por viento responde en realidad a un intento de disimular un problema de carácter más controlable: "La cuestión es que hay carencias de mantenimiento y de control de los remontes", señalan las fuentes consultadas por este diario. A nivel interno se reconoció ayer por la tarde que el retraso en la apertura respondió más a un problema con los remontes que a un exceso de viento.

Lo esquiadores que mejor conocen la estación apuntan a un problema vinculado a un "deficiente mantenimiento" de los sistemas de remontes. Así lo explican: "El viento es una excusa, ya que apenas se movía una hierba. La cuestión es que los cables requieren de una preparación previa para poner en marcha los remontes. Cuando hace bastante frío se congelan los manguitos, y lo que ha sucedido es que la falta de limpieza ha generado fallos en varias horquillas ubicadas en diferentes pilonas", apuntan. Tras esta explicación técnica, los que conocen la estación al detalle hacen sus cávalas de lo que está sucediendo: "Como las previsiones anunciaban bastante viento, seguramente hubo dejación en los preparativos necesarios y cuando el día amaneció tranquillo se encontraron con el problema por haberse desentendido del mantenimiento".

De vuela a León

El impacto del caos invernal no se limita a los profesionales. Familias enteras han tenido que replantearse sus fines de semana de esquí. La familia Rodríguez, de León, se vio obligada a marcharse tras un largo viaje: "Llegamos a las nueve de la mañana con toda la ilusión, y a las diez ya nos informaban de que la estación cerraba por viento. No entendemos cómo algo así puede ocurrir . Nos fuimos frustrados y con los niños decepcionados", explicaba la madre de dos pequeños esquiadores.

De igual manera, otra familia de habituales de Pajares desde hace años denunciaron que "es la primera vez que nos encontramos con tantos cierres consecutivos. Planeamos un fin de semana completo y tuvimos que regresar a casa sin poder esquiar. Esto desanima a cualquiera que quiera disfrutar de la nieve".

Los hosteleros y concesionarios aseguran que el perjuicio económico es creciente y difícil de compensar: "Cada cierre supone pérdidas de cientos de euros solo en consumiciones, sin contar las clases y alquileres de material. Y lo peor es la incertidumbre; no sabemos cuándo podremos abrir y cuándo no", explicaba un profesional, que prefirió mantenerse en el anonimato.