Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido

Noche de sábado agitada en Langreo. Apenas unas horas después de que un conductor de un autobús "búho" fuera apuñalado en Sama, tres personas resultaron heridas en La Felguera. Fue ya en la madrugada de este domingo, después de que un hombre irrumpiera a hachazos en un bar del barrio de La Pomar. Los heridos sufrieron varios golpes, pero no han requerido ingreso hospitalario, según las primeras informaciones. El presunto agresor fue detenido poco después por la Policía Nacional, que lo encontró en una calle próxima. Los agentes recuperaron el hacha.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las seis de la madrugada del sábado al domingo. Por causas que se desconocen, el hombre irrumpió en el local blandiendo un hacha y arremetió contra el personal del local. Dos camareros y un cliente resultaron heridos, al sufrir cortes y golpes, aunque finalmente, utilizando un contenedor como escudo, lograron echar al agresor del local, en el que en ese momento había un abundante grupo de clientes.

Detención

Ya en el exterior, según los testimonios recabados por la Policía, el hombre comenzó a arremeter con el hacha contra las ventanas del establecimiento, antes de marcharse del local. Alertada la Policía Nacional, los agentes encontraron al hombre en una calle próxima, en las inmediaciones del antiguo colegio de los Dominicos.

El hombre, que forcejeó con ellos resistiéndose al arresto, finalmente pudo ser detenido. En la detención, los policías pudieron recuperar el hacha empleada presuntamente en el ataque. Los heridos no requirieron hospitalización.