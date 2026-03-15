Tres heridos tras irrumpir un hombre a hachazos de madrugada en un bar de La Felguera: el agresor ha sido detenido
Los tres lesionados no requirieron ingreso hospitalario I Utilizaron un contenedor como escudo para echar del local al hombre, que la emprendió con las ventanas del establecimiento
Noche de sábado agitada en Langreo. Apenas unas horas después de que un conductor de un autobús "búho" fuera apuñalado en Sama, tres personas resultaron heridas en La Felguera. Fue ya en la madrugada de este domingo, después de que un hombre irrumpiera a hachazos en un bar del barrio de La Pomar. Los heridos sufrieron varios golpes, pero no han requerido ingreso hospitalario, según las primeras informaciones. El presunto agresor fue detenido poco después por la Policía Nacional, que lo encontró en una calle próxima. Los agentes recuperaron el hacha.
Los hechos tuvieron lugar pasadas las seis de la madrugada del sábado al domingo. Por causas que se desconocen, el hombre irrumpió en el local blandiendo un hacha y arremetió contra el personal del local. Dos camareros y un cliente resultaron heridos, al sufrir cortes y golpes, aunque finalmente, utilizando un contenedor como escudo, lograron echar al agresor del local, en el que en ese momento había un abundante grupo de clientes.
Detención
Ya en el exterior, según los testimonios recabados por la Policía, el hombre comenzó a arremeter con el hacha contra las ventanas del establecimiento, antes de marcharse del local. Alertada la Policía Nacional, los agentes encontraron al hombre en una calle próxima, en las inmediaciones del antiguo colegio de los Dominicos.
El hombre, que forcejeó con ellos resistiéndose al arresto, finalmente pudo ser detenido. En la detención, los policías pudieron recuperar el hacha empleada presuntamente en el ataque. Los heridos no requirieron hospitalización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Tiene 13 años, apenas sabe leer ni escribir porque no va a clase y robaba en comercios de Langreo junto a su madre: la progenitora ha sido detenida por abandono de familia
- Comienzan las obras de aparcamiento en La Felguera para paliar el problema en Valnalón, con el retorno de Duro a Langreo