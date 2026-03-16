El angustioso relato de los compañeros del conductor de un "búho" apuñalado en Langreo: "El autobús estaba lleno de sangre; si el corte del cuello lo coge más abajo, lo mata"

Los trabajadores del grupo Sanjuán, en el que se integra Transportes Zapico, la empresa en la que trabaja el conductor apuñalado en Langreo, están llamados este lunes a participar, a las 13.30 horas, en una concentración frente al Ayuntamiento de Langreo en apoyo de su compañero.

El conductor de autobús que cubría la línea nocturna (búho) entre Langreo y Oviedo, permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser apuñalado en la noche del sábado. Un hombre, ya identificado por la Policía, se subió al autobús en Sama y, tras increpar al conductor, le acuchilló. Fue la propia víctima, que acababa de iniciar su turno, quien llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Sufrió un profundo corte en el cuello y lesiones en una mano, si bien su vida no corre peligro. El presunto autor de los hechos tiene antecedentes policiales por agresión.

Relato de un compañero

Uno de los compañeros de la víctima es José Manuel Vega Carrio, que también suele hacer servicios de «búho» de la misma línea. «Coincidió que había estado hablando poco antes con él y cuando me levanté por la mañana y vi el percal no lo podía creer. En la mano fue el corte más profundo y, dentro de lo que cabe, tuvo suerte porque si el corte del cuello lo coge un poco más abajo, lo mata. La herida más problemática era la de la mano porque era la que más sangraba. El autobús estaba lleno se sangre por todos los sitios, parece imposible que siga vivo. La verdad es que fue un susto de la virgen», relató Vega, aún conmocionado por lo ocurrido.

También participará el sindicato Comisiones Obreras, que este domingo aseguró que lo ocurrido en Langreo «pone de manifiesto la necesidad de realizar el trabajo con medidas de seguridad suplementarias, porque ir a trabajar no puede suponer que nos cueste la vida». Los conductores también han pedido ir acompañados por personal de seguridad en los trayectos nocturnos.

Medidas

Los responsables regionales del sector de carreteras de CC OO y de la Federación de servicios a la ciudadanía del sindicato indicaron que «solicitamos una reunión urgente con la empresa y con el CTA (Consorcio de Transportes de Asturias) para poner medidas que eviten estas situaciones de riesgo antes del próximo fin de semana, que el búho vuelve a su ruta, ya que de lo contrario , será imposible seguir realizando el servicio». Los conductores también han pedido ir acompañados por personal de seguridad en los trayectos nocturnos.

CC OO señaló que acudirá a la concentración «para solidarizarnos con el compañero afectado, hacer partícipe a la ciudadanía del riesgo que entraña conducir un búho y solicitar medidas para que esto no vuelva a ocurrir».