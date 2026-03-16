Los compañeros del conductor apuñalado en Langreo sopesan dejar de hacer servicios "búho" si no se incrementa la seguridad: "Tenemos miedo"

Unas doscientas personas, mucho de ellos conductores de autobús y compañeros del profesional apuñalado en la noche del pasado sábado en Sama, se concentraron este lunes frente al Ayuntamiento de Langreo para reclamar medidas de seguridad para desempeñar su labor. Piden mamparas de seguridad de policarbonato y vigilantes de seguridad, entre otras medidas. De lo contrario, sopesan no retomar el servicio de "búho" el fin de semana porque "los compañeros tienen miedo".

La agresión tuvo lugar sobre las 23.30 horas, en la parada que hay a la altura del tanatorio de Sama, en Langreo. El conductor acababa de iniciar su turno del "búho" Langreo-Oviedo y estaba en la parada en la que se inicia la línea, dispuesto a comenzar el viaje. Ya se había subido un viajero cuando el presunto agresor se montó en el autobús, increpando al conductor y quejándose, al parecer, por el "búho" que cubre la línea urbana de la comarca del Nalón. Sin apenas mediar más palabras, le agredió con un cuchillo. Ya está detenido.

Antes de la concentración de este lunes, Pablo Cortés, delegado de personal de CC OO en Transportes Zapico (empresa integrada en el grupo Sanjuán y en la que trabaja el conductor apuñalado) indicó que "estamos aquí para apoyar a nuestro compañero y condenar la agresión sufrida por un trabajador".

Evolución del trabajador apuñalado

El conductor agredido (que sufrió cortes en el cuello y en una mano) está fuera de peligro y sigue hospitalizado: "No siente dolores gracias a la medicación, aunque tiene molestias y tendrá que hacer mucha rehabilitación. Y mentalmente será complicado".

Cortés indicó que "solicitamos una serie de medidas que estamos negociando con la empresa y habrá que hablar también con el Consorcio de Transportes de Asturias. Tiene que haber seguridad, un trabajador no puede ser acuchillado. Tenemos que hablar con los trabajadores y, si no tenemos ninguna medida de seguridad, veremos a ver lo que hacemos" (el viernes, cuando se retoma el búho). "Los compañeros tienen miedo y un trabajador no puede ir con miedo a desempeñar su puesto de trabajo", indicó Cortés, para añadir que "lo más eficaz son las mamparas de seguridad de policarbonato, que sabemos que lleva un tiempo, y vigilantes de seguridad".

Protección

En la concentración tomó la palabra Nuria Baragaño, delegada de CC OO en Autobuses de Langreo, integrada también en el grupo Sanjuán y que realiza el servicio de "búho" entre Riaño y Pola de Laviana. "Queremos medidas que nos amparen y no salir a conducir con miedo. Estamos ante un volante, llevamos gente y queremos protección. Que nos ayuden, que no pongan medidas y un guarda de seguridad".

Argumentó Baragaño que "las cámaras son disuasorias, pero queremos medidas de seguridad. La medida más eficaz para nosotros son las pantallas. Sabemos que no se pueden colocar de hoy para mañana, pero hay otras medidas como los vigilantes de seguridad. Exigimos que nos los pongan, por lo menos para hacer el servicio de 'búho'. El viernes nos gustaría que el CTA, con el que tenemos una reunión pedida, lo acepte. Solo pedimos eso, estar seguros. Nosotros y nuestros viajeros".

Hecho "gravísimo"

Antes de la concentración, UGT emitió un comunicado para condenar la agresión y pedir medidas. "Desde el Sector de Carreteras, Urbanos y Logística de FeSMC-UGT Asturias queremos trasladar nuestra máxima preocupación y condena ante la agresión sufrida por un conductor de autobús durante la prestación de un servicio nocturno de búho en Asturias, un hecho gravísimo que vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad a la que se enfrentan diariamente los profesionales del transporte público, especialmente en horarios nocturnos"

"No podemos", indicó Iván López Reguero, responsable del Sector Carreteras, Urbanos y Logística de UGT, "normalizar que quienes garantizan un servicio esencial para la ciudadanía desempeñen su trabajo en condiciones de inseguridad, expuestos a agresiones físicas o amenazas, muchas veces en estaciones o paradas con escasa vigilancia y sin medidas preventivas suficientes. Por ello, exigimos a las administraciones competentes, a las empresas concesionarias y a los responsables del transporte público la adopción inmediata de medidas eficaces que garanticen la seguridad de los conductores y conductoras, especialmente en aquellos puntos donde se inician o finalizan servicios nocturnos".

Las medidas "prioritarias" para UGT son "el refuerzo de presencia policial o vigilancia privada en estaciones y cabeceras de líneas nocturnas; la instalación y mejora de sistemas de videovigilancia en zonas de espera y andenes; protocolos específicos de actuación ante situaciones de riesgo o agresión; la mejora de iluminación y control de accesos en estaciones y entornos conflictivos; y la evaluación de riesgos real y actualizada en todos los servicios nocturnos".

Para el sindicato "la seguridad laboral no puede quedar subordinada a la improvisación ni depender de que no vuelva a ocurrir una agresión como la vivida el sábado. Trasladamos nuestro apoyo al conductor agredido, deseándole una pronta recuperación, y reiteramos que seguiremos defendiendo que ningún trabajador o trabajadora del transporte tenga que salir a prestar servicio con miedo. La protección de quienes garantizan la movilidad pública debe ser una prioridad inmediata".