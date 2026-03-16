Las familias de los colegios de Langreo afectados por el deterioro intensifican las movilizaciones: ya planean una manifestación entre La Felguera y Sama

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampa) de varios colegios de Langreo planean intensificar sus movilizaciones por el deterioro de los centros mediante la organización de una manifestación entre La Felguera y Sama el próximo 26 de marzo.

Así lo explicaron representantes de la Ampa del colegio La Llamiella (Riaño), que ese lunes se concentraron frente al Ayuntamiento de Langreo junto a representantes del Ampa del colegio Eulalia Álvarez (La Felguera) para pedir soluciones ante el mal estado de las instalaciones. A la concentración se sumaron concejales del Ayuntamiento langreano, incluidos varios del gobierno local.

Cintia Martín Castaño, vicepresidenta de la Ampa de La Llamiella denunció que "hay una falta de mantenimiento brutal, que conlleva un riesgo para los alumnos importante. El sábado, por ejemplo, cayó un cascote de la fachada, pero no solo es eso, sino que tenemos toda la entrada llena de moho, que nadie se digna quitar. Y nos hicieron un parche en un pavimento en mal estado, porque ya hubo caídas de dos madres diferentes", señaló Martín, que se trajo uno de los cascotes para mostrarlo a los responsables municipales.

Cintia Martín muestra uno de los cascotes desprendidos de la fachada. / M. Á. G.

"La fachada está que es que se cae. Cuando comenzó el mandato municipal nos dijeron que nos preocupáramos, que nos lo iban a arreglar poco a poco. A día de hoy, dos años después, no sabemos nada; seguimos sin soluciones. Y supone un riesgo importante para los críos", señaló la representante de la Ampa, que añadió: "Si sale un crío en ese momento de la puerta donde cayó, podríamos tener un problema muy grave". Indicó, además, que "desde la Consejería nos dicen que es del ayuntamiento y el ayuntamiento se lava las manos, nadie arregla nada".

En la misma línea se pronunció Begoña Matas, tesorera de la Ampa: "Llevan más de diez años sin hacer ningún tipo de mantenimiento. Una de las madres que cayó, que se hizo mucho daño, fue a entrar a recoger el niño. No arreglan nada por ningún lado. Ahora entrar al colegio es totalmente un peligro, porque está todo vallado. La sensación pura es que quieren cerrar el colegio y no saben cómo, pero esto ya viene de años atrás. Por eso llevan más de 10 años que no cambien un ladrillo".

Participantes en la concentración. / M. Á. G.

Tanto el Eulalia Álvarez como La Llamiella vienen acogiendo concentraciones a las que se ha sumado la celebrada en el Ayuntamiento y la idea es que las movilizaciones vayan a más. "Estamos reuniéndonos con otras Ampas de colegios de Langreo que también tienen problemas para seguir haciendo concentraciones en el Ayuntamiento hasta que nos den una solución, a todos, porque mires el colegio que mires todos necesitan una reforma", señaló Matas.

Por su parte, Martín indicó que se está tratando de impulsar una manifestación que saldrá del Eulalia Álvarez, en La Felguera, para llegar hasta el Ayuntamiento, "posiblemente el 26 de marzo, por la tarde, coincidiendo con el Pleno y para que puedan venir los críos. La salida sería a las 15.30", si bien no está concretado aún.