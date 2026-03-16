El festival de la cerveza de Langreo será la caña: este es el grupo gallego de punk rock que se suma al cartel de conciertos

El Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Langreo, que se celebrará en los jardines de la pinacoteca Eduardo Úrculo del 10 al 12 de abril, sigue incorporando nombres a su cartel de conciertos. Las últimas son el dúo gallego “Bala”, que suenan como su propio nombre indica. Punk rock, grunge o Stoner con Ánxela Baltar a la guitarra y voz y Violeta Mosquera, dándole a la batería y también a la voz. Son dos amigas que se juntaron con el único propósito de pasarlo bien, tocar a un volumen muy alto y gritar juntas. Lo llevan haciendo desde 2013 y se han convertido en una de las bandas más arrolladoras del panorama alternativo actual.

Cartel de conciertos

La pegada de “Bala” liderará un cartel de conciertos que se repartirá en dos escenarios durante todo el fin de semana. Junto a ellas, la programación musical contará con el metal de Leo Jiménez, el rock combativo de “Dixebra”, y las actuaciones de “Indocentes”, “Triple Malta” y DJ La Güeriata. Esta combinación de estilos busca dinamizar un festival que, con acceso libre, espera atraer a miles de personas para disfrutar de la música en directo y la cultura craft.

Cervezas de Noruega, Alemania, Bélgica y Portugal

En el apartado puramente cervecero, la cita refuerza su carácter internacional con la presencia de productores llegados de Noruega, Alemania, Bélgica y Portugal, que compartirán grifos con las mejores marcas de Asturias y del resto de España. La oferta se completará con una zona gastronómica integrada por las foodtrucks Curuxera, Nun Pases Fame, Con Palillos y Los Cabornos, garantizando una propuesta variada para acompañar la cata de cervezas.

Pregón de Greta García

El evento arrancará con el pregón de la corredora de trail Greta García, que dará paso a tres días de actividad frenética. Además de los conciertos, el programa incluye la Quedada Trailcervecera, el espacio de participación Pozu Creativu y la grabación en directo del podcast especializado "Birra en Ruta". Con esta apuesta, Langreo vuelve a consolidarse como el punto de encuentro imprescindible para los amantes de la buena cerveza y el rock con actitud.