IU insta al PSOE a abandonar la "pinza" que ejerce con el PP en Mieres

Izquierda Unida de Mieres, formación que sustenta el gobierno local, ha acusado al PSOE de mantener una "pinza de la mentira" con el PP y le ha instado a romper lo que considera un "pacto de la vergüenza". La secretaria de organización de IU, Queti Rodríguez, denunció que los socialistas "solo saben poner palos en las ruedas" y no presentan propuestas para el concejo.

Rodríguez defendió que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) permite nuevos usos industriales en el lavadero del Batán y garantiza que Hunosa pueda impulsar una caldera de biomasa. A su juicio, la polémica generada por el PSOE responde a "una cortina de humo" para ocultar su falta de iniciativas.

Desde IU también recordaron la gestión socialista durante sus 32 años de gobierno municipal, que calificaron de "fracaso", citando la falta de regularización del propio Batán, la subestación de Mayacina o el matadero municipal. Rodríguez añadió que esta situación contribuyó a que el PSOE perdiera la confianza de parte del electorado en el concejo.

La dirigente de IU también mencionó proyectos industriales que, a su juicio, evidencian esa etapa, como los polígonos de Reicastro y La Cuadrilla, que siguen sin actividad significativa.

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Finalmente, IU aseguró que la prioridad de IU en el municipio de Mieres es continuar impulsando inversiones y medidas para mejorar la calidad de vida en el concejo.