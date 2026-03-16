IU insta al PSOE a abandonar la "pinza" que ejerce con el PP en Mieres
Izquierda Unida de Mieres, formación que sustenta el gobierno local, ha acusado al PSOE de mantener una "pinza de la mentira" con el PP y le ha instado a romper lo que considera un "pacto de la vergüenza". La secretaria de organización de IU, Queti Rodríguez, denunció que los socialistas "solo saben poner palos en las ruedas" y no presentan propuestas para el concejo.
Rodríguez defendió que el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) permite nuevos usos industriales en el lavadero del Batán y garantiza que Hunosa pueda impulsar una caldera de biomasa. A su juicio, la polémica generada por el PSOE responde a "una cortina de humo" para ocultar su falta de iniciativas.
Desde IU también recordaron la gestión socialista durante sus 32 años de gobierno municipal, que calificaron de "fracaso", citando la falta de regularización del propio Batán, la subestación de Mayacina o el matadero municipal. Rodríguez añadió que esta situación contribuyó a que el PSOE perdiera la confianza de parte del electorado en el concejo.
La dirigente de IU también mencionó proyectos industriales que, a su juicio, evidencian esa etapa, como los polígonos de Reicastro y La Cuadrilla, que siguen sin actividad significativa.
Finalmente, IU aseguró que la prioridad de IU en el municipio de Mieres es continuar impulsando inversiones y medidas para mejorar la calidad de vida en el concejo.
- Las dos niñas de Langreo con una discapacidad del 78% logran una parada de transporte escolar más cerca de casa tras un año de lucha: 'Ha sido agotador
- Empieza la obra de la nueva central hidroeléctrica que producirá energía para 2.000 hogares: EDP ya construye su planta en la presa de Rioseco
- Atropello mortal en Blimea: investigada por homicidio imprudente la conductora que hace un año arrolló a una mujer que cruzaba por un paso de peatones
- Aparcar en el HUCA, misión casi imposible para los pacientes con discapacidad: un mierense lidera un frente contra el uso fraudulento de las plazas reservadas
- Solución al caso de las niñas de Langreo con una discapacidad del 78% que piden una parada de bus escolar más cerca de casa: tendrán un taxi con una cuidadora
- Laviana ya saborea el cabritu: la fiesta culinaria comienza con un elevado volumen de reservas y un amplio programa lúdico
- Encuentran prendas de la mujer que cayó al río en San Martín y la búsqueda se centra en el tramo más cercano a su casa, antes del Nalón
- Tiene 13 años, apenas sabe leer ni escribir porque no va a clase y robaba en comercios de Langreo junto a su madre: la progenitora ha sido detenida por abandono de familia