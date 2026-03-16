Luz verde a la firma del convenio para la recuperación del Nalón entre Lada y Riaño: este es el millonario coste de la obra
El Consejo de Gobierno del Principado ha dado el visto bueno a la firma del convenio con el Instituto para la Transición Justa
El Consejo de Gobierno del Principado ha dado el visto bueno a la firma del convenio con el Instituto para la Transición Justa (ITJ) para impulsar el proyecto restauración hidráulica, morfológica y ambiental del río Nalón en el entorno de la antigua térmica de Lada, en Langreo. La iniciativa permitirá recuperar el cauce original, mejorar la capacidad de desagüe ante avenidas y crear un corredor fluvial renaturalizado.
El proyecto, que superará los 8,3 millones de inversión, afectará a una longitud aproximada de un kilómetro e incluye la apertura de un nuevo cauce, la creación de espacios naturalizados en la margen izquierda y una nueva pasarela peatonal que conectará ambas márgenes. Además, se habilitarán caminos fluviales y zonas de uso ciudadano.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado ya puso en marcha el mes los trámites para acometer la recuperación del río Nalón entre Lada y Riaño. Se trata de una ambiciosa obra que inicialmente iba a acometer la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero que finalmente asumirá el Principado con cargo a los fondos mineros. La actuación permitirá prevenir inundaciones y culminar el paseo fluvial de la comarca, que ya conecta Puente d'Arcu (Laviana) con Lada (Langreo), a lo largo de más de veinte kilómetros.
Iberdrola y el Ayuntamiento formalizaron hace un año la firma de un convenio urbanístico sobre el uso de las riberas del río Nalón de la antigua central térmica de Lada. Ese acuerdo fijó la cesión al Consistorio, por parte de la compañía energética, de una superficie de 25.000 metros cuadrados en el entorno de la térmica, en avanzado proceso de desmantelamiento.
Partida
En un primer momento, existía el compromiso de que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico asumiría el coste de las obras, con un coste de ocho millones de euros, pero la prórroga del presupuesto estatal frenó el proyecto. El pasado verano apareció una vía de financiación alternativa, debido a la fallida ampliación del centro tecnológico de El Entrego. La licitación de este proyecto quedó desierta y los 10 millones de euros del proyecto, con cargo a los fondos mineros, corrían el riesgo de desaparecer si la obra no estaba concluida en marzo de 2026. El Principado «redimensionó» el proyecto y planificó un edificio más pequeño, de 1,8 millones. Al mismo tiempo, adelantó que destinaría el dinero restante, algo más de 8 millones de euros, a la rehabilitación y adecuación del río Nalón a su paso por Lada.
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